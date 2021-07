A una semana del estreno de “Las Noticias” en TeleOnce, dos experimentadas figuras del periodismo puertorriqueño, la telerreportera Celimar Adames Casalduc y el consultor de noticias José Enrique “Kike” Cruz se sienten sumamente satisfechos, orgullosos y entusiasmados con ser parte de un nuevo medio informativo para el país y con los primeros resultados.

La transición al nuevo noticiario para ambos experimentados comunicadores del quehacer noticioso de Puerto Rico se dio en condiciones distintas. Ambos profesan la misma pasión de apostar a un proyecto que promueva el periodismo responsable y vertical en función de ser voz de la gente.

“Las Noticias” de TeleOnce arrancó el pasado 12 de julio con tres ediciones. La primera a las 3:55 p.m., la segunda a las 4:55 p.m. y 10:00 p.m.

Como todo programa nuevo hay espacio para evolucionar y mejorar según transcurran los días en un naciente Departamento de Noticias, que no existía en el canal desde el 2014, cuando Univision cerró por completo el taller noticioso y dejó en la calle a un grupo de profesionales de las comunicaciones del país. Es por ello que el renacimiento del taller de noticias televisivo ha creado tanta expectativa y esperanza para el periodismo puertorriqueño.

El veterano director de noticias que laboró por décadas en Wapa Televisión, salió precisamente de su retiro para integrarse como consultor de noticias de TeleOnce.

Cruz reconoció que al repasar los primeros días del noticiario que se desarrolló desde cero, solo tiene espacio para describirlo como una experiencia maravillosa al evidenciar el respaldo interno y externo para gestar el proyecto de noticias. Todos los que trabajan en la producción del noticiario se han convertido en un responsivo y gran equipo laboral.

“Desde el punto de vista operacional no se puede olvidar que aquí no había un Departamento de noticias en los últimos seis o siete años. Esto estaba completamente cerrado y nosotros lo tuvimos que montar completo. Todavía estamos en el proceso de seguir creciendo, evolucionando. Cuando arrancamos, arrancamos asustados y eso es bien normal… estábamos ansiosos. Hemos ido afinando cosas de los procesos técnicos, de los sistemas, la tecnología no es tan fácil como aparenta y ya todo está engranando”, explicó Cruz.

Para Adames Casalduc la experiencia ha sido familiar y con una adaptación sin complicaciones, ya que llegó a TeleOnce con un bagaje de experiencia inigualable.

Por espacio de 18 años fue una de las presentadoras de noticias de Wapa Televisión. A esa experiencia se suman otros 12 como reportera en la calle y productora del noticiario nocturno. Su renuncia, presentada en junio, al Departamento de Noticias de Noticentro de Wapa TV surgió en medio del pleito legal que la reportera mantiene contra su antiguo patrono por alegado discrimen por género y edad, equidad salarial en comparación con dos de sus excolegas masculinos y represalias. La demanda fue radicada en febrero del 2020 y en la actualidad sigue vigente en el foro federal.

La reportera admitió que dejar lo que fue su “casa” por 30 años no fue una decisión sencilla, ya que se despidió de amigos y colegas con los que mantiene una estrecha relación de hermandad cosechada desde sus primeros años en la televisión. Esa fraternidad la ha experimentado en apenas una semana de trabajo en TeleOnce.

“Me siento como en las nubes. Ha sido una transición suave y familiar donde no me he sentido extraña, al contrario, ha sido como una más de la familia. El recibimiento de los colegas que llevaban mucho tiempo aquí y que pasaron todo el trauma del cierre de las noticias en el pasado, -que para mí fue un luto-, ha sido un encuentro maravilloso y familiar con todos ellos. Me siento tan contenta y feliz, porque a la vez me siento en mi casa”, expresó Adames Casalduc, quien regresó a la silla de ancla, posición que no ocupaba desde el 2019, cuando la gerencia de Wapa TV determinó integrarla a la plantilla de reporteros de la calle.

Adames Casalduc y el periodista Ricardo Currás son los presentadores de noticias en las tres ediciones.

“He visto el estreno muy bien. Todos nos estamos adaptando, porque venimos de medios distintos. Esperaba que fuera un poco más difícil y ha corrido súper bien. Nos damos la mano, nos ayudamos los uno a los otros y lo único que auguro de este equipo es éxito y crecimiento. Mi compromiso está intacto porque trabajo para el público que es la razón del trabajo periodístico. El resto de los compañeros y compañeras todos estamos comprometidos”, añadió la reportera.

Adames Casalduc aclaró que aunque trabajó por muchos años siendo presentadora de noticias, igual realiza labores de cobertura en la calle. Ese contacto con la gente es lo que le permite escuchar de primera mano los problemas y preocupaciones y eso nunca lo quiere perder. Al salir del set de la noticias se ha confundido en abrazos de solidaridad y apoyo ante su antigua situación laboral en Wapa TV.

“Llevo dos años que lo que yo recibo de la gente es apoyo y mensajes positivos. Cuando salí del canal todo lo que he recibido es alegría, solidaridad y mensajes de optimismo. Los mensajes son desde: ‘ya era hora que alguien te dé tu lugar y te valoren’. Ha sido increíble y maravilloso”, mencionó la reportera.

Los errores técnicos y los nervios de los primeros días se han ido afinando y disipando, según reconocieron ambos profesionales. Afinar esos detalles técnicos, que no necesariamente son apreciados por los televidentes son una prioridad para el veterano director de noticias.

En cuanto al talento hay poco que perfeccionar. Adames Casalduc y Currás como reporteros anclas se proyectan muy cómodos y naturales frente a las cámaras. Su experiencia le permite salir airosos a la hora de aclarar o corregir alguna información en directo.

En el caso de las reporteras Deborah Martorell y Nuria Sebazco denotan su seguridad y experiencia en el noticiario. Mientras que el resto del equipo de periodistas que incluyen a Tatiana Ortiz, Luis Joel Aymat, Orlando Cruz, Manuel Crespo, Elsa Velázquez, Luisa Benítez, Jamiebeth González y Shirlyan Rodríguez, todos, se proyectan entusiastas, profesionales y con el deseo de convertirse en el primer noticiario televisivo del país.

“Queremos que la gente nos vea con familiaridad… como su amigo, compadre, y ese colega que te está contando un suceso. Que no nos vean como dioses, sino como gente normal que sufre y que padece porque es la realidad. Eso en el noticiario se ha logrado. El equipo de jóvenes es extremadamente profesional y lo que me encanta es que la mayoría son mujeres, sin menospreciar a los hombres. Tienen tantas ganas de comerse al mundo”, subrayó Adames Casladuc.

Reaccionan a los “ratings”

Según la empresa estadounidense Nielsen, “Las Noticias” de TeleOnce el día del estreno para la edición de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., obtuvo 7.5 en los “ratings” de la tabla de hogares. “Telenoticias” se impuso con un 10.4 y “Noticentro Edición Estelar” logró 10.0. En la próxima hora de 5:00 a 6:00 p.m. la edición “Prime” de Las Noticias subió a 10.2, “Telenoticias” obtuvo el primer lugar con 13.8 y “Noticentro Edición Estelar” con un 11.8.

Cruz aclaró que esa cifra demográfica de Nielsen no es la única a considerarse, ya que hubo “demográficas que salimos número uno, otras empatados con los dos canales”.

“Solamente en un renglón que son hogares pues salimos tercero, pero esa categoría no necesariamente es la que se utiliza para analizar fríamente los resultados de una encuesta. Los “ratings” se analizan desde diversos grupos demográficos. Cuando analizas el detalle, podemos decir que nos sentimos orgullosos con el resultado. Para mí sorpresa nos hemos convertido en una alternativa real en muchos horarios y segmentos”, argumentó Cruz.

No obstante, reconoció que para ser la semana de estreno, la audiencia respaldó la propuesta televisiva al ocupar horarios inexistentes para el canal.

“Nosotros estamos sumamente satisfechos con el noticiario. Estamos haciendo dos horas de noticias en la tarde y media hora en la noche. Nosotros hemos aumentado la audiencia de ese horario exponencialmente a unos niveles asombrosos para el mercado de la televisión en Puerto Rico”, afirmó Cruz.

El abrazo de paz y la demanda

Adames Casalduc, por otro parte, expresó que su nueva oportunidad laboral es una manera de reinvindicar sus derechos en el ámbito laboral. Llevaba dos años en Wapa TV experimentando supuestas represalias por tomar una acción legal contra el canal y su departamento de noticias al radicar una demanda por discrimen por género y edad y una práctica de inequidad salarial que comprende varios años en comparación con sus excompañeros de Noticentro, Rafael Lenín López y Normando Valentín.

“Esto no es un secreto. Tengo una demanda contra el canal y este proceso no nació ese día (febrero de 2020). Esto viene de antes. Hubo intentos de conciliación que no prosperaron y mi salida del anclaje del espacio de las 5:00 p.m. fue una represalia. Fue un castigo por atreverme a reclamar la reinvidicación de mis derechos. Así que en ese momento mucha gente no lo sabía y no veía una acción lógica del por qué ocurrió eso. Cuando la demanda salió entonces la gente lo entendió y solo he recibido muestras de cariño donde quiera que voy. El apoyo no ha cesado. Es una alegría inmensa y sinceramente no tengo ni palabras para agradecer al público”, sostuvo la reportera.

Adames Casalduc está consciente que el proceso legal es y será extenso y, según dijo, se preparó para ello por lo que no va dimitir del mismo. La acción de la reportera ha impulsado que otras periodistas reclamen igualdad salarial. En “Telenoticias” de Telemundo, las reporteras Sylvia Gómez, Ivonne Solla, Ivette Sosa y Charito Fraticelli presentaron una querella ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, siglas en ingles) en reclamo de igual paga por igual trabajo.

Para Adames Casalduc el apoyo de la gente y de los colegas del periodismo es lo que le imparte energías en medio de su situación. Esa solidaridad se tradujo en el abrazo que Adames Casalduc y Martorell se dieron al finalizar la primera edición. Ambas se confundieron entre la felicidad de un comienzo y el alivio de un ambiente de paz.

“Para Deborah y para mí que hemos vivido este proceso juntas. Ella más en silencio que yo, ya que también pasó por el proceso… al ver el final del noticiario y que todo fluyó. Que los muchachos estaban felices, que la energía era grandiosa… Nos dimos ese abrazo que fue tan genuino, de felicidad, de hermanas, de cariño, de alivio y de paz. Pienso que la gente así lo sintió en sus hogares.”, puntualizó la presentadora de “Las Noticias”.