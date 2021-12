La vida en muchas ocasiones gira en torno a encuentros. Ese junte de una o más personas es lo que nos hace vivir emociones inolvidables que perduran a través del tiempo. Es por ello que -a cinco días de que el primer equipo de reporteros, técnicos, productores y directores del Departamento de Noticias de TeleOnce se reencontraran- la alegría de volver a verse continúa.

Los exempleados del Departamento de Noticias y Ventas de TeleOnce que dieron vida en el 1986 a los talleres de noticias del canal se volvieron a unir el pasado domingo en la celebración denominada “Los originales” en la Fundación Luis Muñoz Marín y el Parque Doña Inés en Río Piedras.

“Todavía estoy sintiendo las emociones del volver a ver compañeros que fueron familia. Fue un encuentro familiar, hermoso y lleno de mucha alegría, porque vinieron personas que trabajan en otros lugares como fue el caso de José Morales, Roberto Arias, que vive en Orlando, otra compañera que dirige un proyecto en México. De ese grupo de originales hay mucha gente talentosa que salió de ahí a dirigir otros medios en otros países. Allí estuvo gran parte del componente de noticias, ya que en un momento hubo hasta 200 periodistas trabajando en TeleOnce. Fue un encuentro de tanto amor que todavía lo vivo. Fue muy emocionante porque nosotros fuimos un grupo muy unido”, narró Linda Hernández, quien fue la directora de noticias de TeleOnce desde el 1986 hasta el 2000.

Entre el grupo de reporteros televisivos que se reencontraron figuró Cyd Marie Fleming, Nuria Sebazco, Yolanda Vélez, Roberto Arias, Liza Lugo, Carlos Ochoteco, Elwood Cruz y Carlos Weeber, entre otros.

Hernández precisó que la productora Julia Alemán fue la responsable de armar el compartir a nivel de montaje y de visuales en la actividad. La idea del junte surgió entre Fleming, Ochoteco y Daisy Sánchez, quienes gestaron el encuentro. Los antiguos compañeros de trabajo que no asistieron se pudieron conectar por Zoom.

“Lo bueno de este grupo de profesionales es que todos éramos amigos con muchas ganas de hacer algo por el país y lo demostramos”, añadió Hernández.

Sobre el resurgir del Departamento de Noticias de TeleOnce este año, luego de su cierre en el 2014 por parte de la antigua gerencia de Univision Puerto Rico, Hernández aplaudió la determinación.

“Estoy feliz del regreso de las noticias. Es una gran oportunidad y me encanta que usen el concepto de ‘Vívelo’ de TeleOnce. Fue un concepto con gran arraigo entre el país. Cuando yo me fui del noticiario éramos la joya de la corona y la gente le tiene mucho cariño a TeleOnce. Me alegro que la gente que está ahora es sumamente competente. Por ejemplo, Nuria y Celimar Adames y todo el resto de periodistas”, puntualizó.