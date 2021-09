A finales del año pasado, en plena pandemia de Covid-19, el comediante puertorriqueño Mikephillippe Oliveros decidió que era momento de preparar un especial de comedia que sirviera como una especie de desahogo para contar lo vivido tras esta epidemia global que nos sigue golpeando.

Así las cosas, habló con su amiga, la cineasta Claudia Calderón Pacheco, para proponerle hacer un proyecto donde pudiera hablar sin tapujos de todo lo que había atravesado en dicho periodo. Sin pensarlo dos veces, la cineasta le dijo que contara con ella, pues también necesitaba ese espacio de taller que se había detenido prácticamente de un día para otro por la pandemia.

La segunda semana de diciembre, y en colaboración con un equipo de 15 personas en total, comenzó a filmarse, “Nasciturus”, desde un espacio que recientemente había adquirido Mikephillippe y que quedó en pausa por la misma situación del Covid-19.

PUBLICIDAD

Lejos de ser un stand up tradicional, “Nasciturus” es un especial de comedia distinto, acorde a los tiempos que estamos viviendo, donde Mikephillippe Oliveros renombra el concepto de la pandemia desde la perspectiva de su historia personal: un comediante sin trabajo, sin hijos y sin una explicación lógica para lo que está pasando en un país que también enfrenta múltiples crisis.

“Cada cual lo bregó como pudo, porque cuando esto explotó no hubo tiempo de preocuparse por los demás” comenta el comediante en un momento del especial mientras habla de lo duro que fue el primer año de pandemia.

“Recuerdo que Mike me dijo ‘es un especial que no tengo nada cómico que decir’, porque es más un desahogo, un despojo, pero que resuena en muchos de nosotros”, comentó la cineasta Claudia Calderón Pacheco, quien, junto a un equipo de trabajo comprometido, desarrolló toda una experiencia audiovisual que desafía el formato tradicional del stand-up comedy.

“Nasciturus” estrenó en el país el pasado mes de diciembre por la plataforma de PRTicket, y estuvo disponible del 28 al 31 de diciembre. Quién iba a imaginar que alrededor de cinco meses después de ese estreno, la cadena HBO contactaría a los creadores para hacerle una oferta para transmitir el especial por la plataforma HBO Max y HBO Latino, en lo que representa la primera vez que un stand up de un comediante puertorriqueño, filmado completamente en Puerto Rico y en español, forme parte de la oferta de la reconocida cadena de suscripción estadounidense.

PUBLICIDAD

¡Yo ni me lo creo todavía! Fue un parto y acompañado de un crew de ensueño... La verdad es que pensándolo bien, me lo creo sí”, comentó en declaraciones vía mensaje de texto el comediante, miembro del colectivo Teatro Breve.

Meses antes de la noticia, él y Claudia Calderón Pacheco –confiados en la calidad del producto- lograron conseguir un acuerdo de distribución con Spanglish Movies, empresa que distribuye contenido caribeño producido en español, que fue la que cerró el acuerdo con HBO Max y HBO Latino. Inicialmente la distribuidora le había comentado a la cineasta que presentarle la propuesta a HBO era un poco ambicioso, pero ella insistió.

“Para mí es un sueño porque desde bien chiquita siempre me ha encantado el stand-up (especialmente los de HBO que veía con su papá), y posteriormente he sido fanática del trabajo de Mike como comediante. Este es un proyecto que me hacía mucha ilusión… ¡Y todavía no lo creo! Lo creeré cuando lo vea en la plataforma”, expresó Calderón Pacheco, toda vez que dijo que esta oportunidad es una validación de la calidad de los trabajos que se hacen en el país.

La cineasta Claudia Calderón Pacheco y el equipo que laboró en el especial (JUANKY ALVAREZ)

“El 2020 fue un año donde pasaron tantas cosas ocultas bajo la sensación compartida de que no pasaba nada, que nos tenía a todos en un limbo muy extraño. Ante la incertidumbre y la necesidad de crear algo dentro de esta nueva realidad, decidimos poner nuestros esfuerzos en este proyecto que se convirtió en una forma de catarsis. Se nos fueron sumando aliados, con una entrega y un desprendimiento incalculables, que aportaron no solo a que esto pudiera hacerse sino a que fuera la mejor versión posible de este experimento”, agregó la cineasta quien ha trabajado dirigiendo vídeos musicales y otros trabajos para artistas emergentes, así como para figuras y marcas con alcance internacional como Bad Bunny y Adidas.

“Nasciturus” estrenará el próximo 8 de septiembre por la plataforma de HBO Max, más adelante, será emitido por HBO Latino. El acuerdo con la cadena es por tres años. El proyecto independiente fue realizado por las productoras Dale. Dale. Dale & La Tara con el apoyo de las compañías colegas Rojo Chiringa, Producciones Cabeza, Desde las gradas, así como con el equipo de trabajo y auspiciadores amigos.