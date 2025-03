Estudiantes de Sagrado asumen el reto de producir un noticiario en inglés

View this post on Instagram

“También conocía a Wesley (Pérez), que había venido de un intercambio de South Missouri State University”, agregó. “Comencé a darle forma a la producción en diciembre, ese fue mi regalo de Santa. Me la pasé enviando mensajes porque no solamente daríamos noticias, también informaríamos sobre el tiempo, entretenimiento , deportes . Necesitábamos personas que tuvieran conocimiento en esas áreas”, subrayó Raldiris.

“Inicialmente, me dijeron que el noticiario serían 10 minutos de lo que estuviéramos trabajando en ese momento, algo tipo cápsulas informativas. Yo no hice caso, hicimos 25 minutos en esa primera edición. Tenemos un equipo comprometido. Después tuvimos nuestras primeras reuniones, nuestras primeras explicaciones porque ‘STV News’ es hermano de ‘STV Noticias’, así que todo iba técnicamente a la par”, explicó Raldiris.

“Siempre me han vacilado en la Unidad Teleradial porque lo que se me mete entre ceja y ceja, según los muchachos, no se me va a salir. Así que lo logramos, y ahora tenemos ‘STV News’”, celebró.