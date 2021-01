Shawn Southwick King, exesposa del periodista y escritor estadounidense, Larry King, se expresó tras la muerte del padre de sus dos hijos -Chance y Cannon- y confirmó en entrevista con el programa “Entertainment Tonight” que “murió de sepsis”, una respuesta extrema a una infección. En este caso, coronavirus.

“Fue una infección, fue sepsis. Bueno, finalmente estaba listo para irse. Él nunca quiso irse, pero su dulce cuerpecito era justo, había sido golpeado tantas veces con tantas que cosas, y una vez todos escuchamos la palabra ‘COVID’, todos nuestros corazones se hundieron”, comentó.

La también actriz y cantante detalló que el cuerpo del comunicador fue sepultado en una ceremonia “hermosa e íntima” a la que asistió su familia y que, a modo de homenaje, todos usaron tirantes, una prenda que distinguía a King.

“Lo dejamos descansar esa mañana. En la fe judía, lo hacen muy rápido, por lo que casi no tienes tiempo de procesar”, continuó durante la entrevista. “Todavía lo estoy procesando, igual que los chicos”, añadió. Para la exesposa del presentador, la despedida a King fue perfecta: “Fue hermoso, cariñoso... simplemente perfecto. Era todo familia. No había mundo del espectáculo, no, nada de eso”.

Southwick se mostró agradecida de poder hablar con el internacionalmente conocido entre 1985 y 2010 por su programa nocturno de entrevistas “Larry King Live” antes de fallecer.

“Pudimos hacer FaceTime en el hospital y era difícil para él hablar, pero el único mensaje que quería asegurarse de que escuchara era: ‘Te amo, cuida a los chicos’”.

El reconocido presentador y leyenda de la televisión falleció a sus 87 años.

El locutor, ganador del premio Peabody, estuvo entre los entrevistadores más destacados de celebridades, presidentes y otros comunicadores de Estados Unidos durante una carrera de medio siglo.