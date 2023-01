El animador de televisión Fernando Arévalo, quien por los pasados dos años estuvo a cargo del segmento “Análisis neutrar” en “Pégate al mediodía”, de Wapa Televisión, se despidió esta tarde del espacio vespertino y su público. En su lugar estará el actor, locutor y presentador Juan Ramón Abrams, mejor conocido como “Junior”.

“Fernando Arévalo le pasa la ‘batuta’ del segmento ‘Análisis neutrar’ junto a Don Eleuterio Quiñones, al locutor y comentarista Juan Ramón Abrams. ¡Bienvenido a la familia de ‘Pégate al mediodía’, Juan! Gracias Fernando Arévalo por ser parte de esta gran familia todo este tiempo”, expresaron en las redes sociales del programa conducido por Natalia Rivera, Carlos Torres, Jailene Cintrón, Melwin y Ackerly Cedeño.

El público, por su parte, se mostró contento con el regreso de Junior Abrams a la televisión nacional. Muchos acudieron a la publicación en Instagram para expresarse.

“Cheveré que ‘yes’”, “Qué bueno verlo otra vez” y “Un hombre servicial y con gran sentido del humor ,y de los buenos”, fueron algunos de los comentarios.

Arévalo, de igual manera, usó su cuenta de Instagram para reafirmar su agradecimiento con la producción del programa de Wapa Televisión, y el público.

“Hoy me voy con un hasta luego de mi familia de ‘Pégate al mediodía’. La pasé genial en los pasados dos años y me llevo una grata experiencia. Lo mejor para mis hermanos y que sigan triunfando y gracias a toda la gente buena que siempre me apoya”, expresó.

Abrams, según su biografía publicada en la página web de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, comenzó a laborar en la radio como comentarista y narrador de juegos del béisbol AA en Puerto Rico con los equipos de Comerío, Vega Alta y Vega Baja a los 16 años. La noche del 31 de diciembre de 1972, mientras trabajaba como animador del bailable de Despedida de Año, en WRSJ, Radio San Juan, tuvo la encomienda de ser una de las primeras personas que dio a conocer al mundo la noticia del trágico accidente en el que perdió la vida Roberto Clemente.

En la televisión, ha tenido la oportunidad de presentar en los tres principales canales de la isla: Telemundo, Wapa Televisión y TeleOnce.