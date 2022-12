Los adelantos de la programación televisiva para el 2023 continúan. Esta noche, Wapa Televisión celebró su “Upfront 2023″ junto a clientes, talentos y socios de la industria. El evento, tuvo lugar en el icónico Estudio Luis Vigoreaux y recreó un ambiente de rocas.

Lo anterior, según un comunicado de prensa, “para destacar que el canal es número uno y que alberga una mina de talentos que le dan vida a las producciones de la industria local de la televisión. De igual manera, representa una inversión segura, gracias a su solidez y consistencia en el mercado”.

La apuesta del 2023 del Canal 4 seguirá concentrada en la producción local, que actualmente cuenta con sobre 75 horas semanales en noticias y entretenimientos, hechos 100% en las instalaciones. Esta fórmula se combina con la programación de películas y series norteamericanas e internacionales.

El equipo de “NotiCentro” se prepara para el año pre eleccionario, en el que llegará “Decisión 2024″ para comenzar a informarle a la ciudadanía sobre los acontecimientos políticos que tienen impacto directo en la gente. Además, estrenarán una nueva y avanzada tecnología para brindar la información más certera de “Tu tiempo”.

En el comunicado se estableció que en el 2023 traerán nuevos recursos, segmentos y escenografías novedosas para ofrecerles a los televidentes lo que les gusta. “Pégate al mediodía”, “Viva la tarde”, “Lo sé todo”, “Los datos son los datos”, “Guerreros”, “Cuarto poder”, “El remix”, “Burbu Nite” y “Ahí está la verdad” seguirán liderando la programación del Canal. Además, Bryan Villarini regresa con sus especiales diferentes e icónicos de su personalidad, así como los especiales “De película” con Juanma Fernández París. También, se anunció que pronto darán detalles de un gran proyecto que dejará a todos sorprendidos.

En el 2016, Wapa introdujo las novelas turcas que cautivaron a la audiencia. Desde entonces, se han presentado exitosos títulos como “Fatmagul”, “Madre”, “Tormenta de pasiones”, “Todo por mi hija”, “Hercai” y “Doctor Milagro”. Por eso, en el 2023, vienen nuevas producciones, incluyendo el estreno mundial de “The Girl of the Green Valley”, “Forbidden Fruit”, “Daydreamer”, “Destan”. También, presentará las nuevas y esperadas temporadas de “Doctor Milagro” y “Enfermeras”.

En cuanto a las series norteamericanas, llegarán las nuevas temporadas de “CSI Vegas”, “Hawaii 5.0″, “NCSI LA”, “NCIS Hawaii”, “New Amsterdam”, “The Good Doctor”, “SWAT”, “FBI”, “Chicago PD”, “Chicago Med” y “Chicago Fire”, entre otras.

Los mejores estrenos de Hollywood también se verán por Wapa, de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Algunos de los títulos que podrán disfrutar los televidentes son “Snake Eyes”, “GI Joe Origins”, “Sonic The Hedgehog”, “The Lost City”, “Sing 2″, “Peter Rabbit 2″, “Fast Nine”, “The Assignment”, “Clifford The Big Red Dog”, “Live by Night”, “A Quiet Place 2″ y “Ghostbusters After Life”. Además, llegarán “Acts of Vengeance”, “The Courier”, “Fantastic Beast: The Secret of Dumbledore”, “King Richard”, “Roald Dahl´s The Witches”, “Matrix Resurrections”, “Space Jam New Legacy”, “Mortal Kombat”, “Boss Baby: The Family Business”, “Robin Hood”, “The Suicide Squad 2″, “The Batman”, “Spiderman No Way Home”, “Top Gun Maverick” y muchas más.

Por su parte, Wapa Deportes continúa su compromiso de resaltar a los boricuas que se destacan en todas las disciplinas alrededor del mundo. En el 2023, será la casa de uno de los eventos deportivos más importantes. Se trata del Clásico Mundial de Béisbol, donde el legendario Yadier Molina liderará al equipo de Puerto Rico que integrará a Javier Báez, Edwin “Sugar” Díaz, Carlos Correa, Kike Hernández, José Berríos, Francisco Lindor y Marcus Stroman, entre otros. Además, continúa como el canal oficial del Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA) y el Béisbol Invernal de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente. De igual manera, continúa la alianza con FIBA para presentar el Clásico Mundial de Baloncesto y el AmeriCUP Femenino. También, el deporte escolar y juvenil seguirá teniendo importancia en la televisión nacional junto a Buzzer Beater.

Cerca de cumplir seis años de ser el Canal Oficial de la belleza, nuevamente, Wapa transmitirá el certamen internacional de Miss Universe, donde Ashley Cariño representará a Puerto Rico en New Orleans el 14 de enero y buscará la sexta corona para la isla. Más adelante, regresa el certamen local, en el que hermosas mujeres competirán para ser la nueva Miss Universe Puerto Rico en un evento único.

El Departamento Digital es un gran pilar para el Canal. En el 2023, llega un rediseñado wapa.tv y una nueva aplicación para integrar más contenido exclusivo para sus usuarios.

Durante la presentación, estuvieron presentes ejecutivos de Hemisphere Media Group y Wapa Televisión, clientes, productores y artistas, entre otros. También, dijeron presente figuras del deporte, tales como Brianna Jones y Sofía Roma de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino junto al dirigente Jerry Batista y Nelson Colón, dirigente de la Selección Nacional Masculina. También, Joey Solá, gerente del equipo de Puerto Rico que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol, y el exaltado al Salón de la Fama del Boxeo, Miguel Ángel Cotto, entre otros.