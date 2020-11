Luego de unas tres semanas de pausa que tomó la producción del programa televisivo “Tu Cara Me Suena", de Univisión al varios de sus participantes fueran contagiados con COVID-19, hoy se supo que la participante dominicana Francisca Lachapel también arrojó positivo a esta enfermedad.

Visiblemente compungida, a través del programa “Despierta América” en el que también funge como animadora, hizo la comunicación a sus colegas, a quienes les expresó que se contagió de esta enfermedad a pesar de haber cumplido con todos los protocolos de seguridad propuestos por la producción del programa televisivo.

“El COVID-19 llegó a mi casa. Lloro porque no voy a poder seguir en el show porque obviamente para la producción la salud de nosotros y toda la gente que trabaja en ese equipo es lo más importante, y también por el calendario de la producción no puedo seguir en la competencia”, expresó a la vez que dijo no sentirse tan mal, solo con unas dolencias en la espalda y fatiga.

“Tengo cositas leves, pero sí me da tristeza no poder continuar y yo no lo puedo controlar, lo siento”, dijo también mientras agradeció el apoyo de sus compañeros, la producción y del público.

Asimismo, através de la cuenta de Instagram de “Tu Cara Me Suena” se difundió el video de sus expresiones, en el que añaden que debido a esta situación no podrá continuar en la competencia durante esta temporada.

La posposición de la competencia televisiva, que transmite Univisión los domingos, se dio en medio de un foco de contagio entre los participantes que incluyó a la puertorriqueña Melina León, quien estuvo hospitalizada en Miami, la mexicana Chantal Andere, el colombiano Llane y la actriz mexicana Sandra Echevarría. Además, la animadora Migbelis Castellanos también tuvo coronavirus.