Luego de varias semanas de espera, hoy por fin hará su debut oficial en TeleOnce el presentador y expolítico Ángel “Gary” Rodríguez tanto en la edición de “Las Noticias” de las 12:00 p.m., así como en las ediciones matutinas de las 4:00 y 5:00 p.m.

Inicialmente, la participación de Rodríguez será conocida como “El fuetazo”, aunque no será un segmento fijo. “Empezamos con un proyecto interactivo que más allá de tener una sección o algo fijo, voy a tener participación en distintos momentos. En mis intervenciones voy a hacer un análisis entretenido, desmenuzado, en arroz y habichuelas, para que la gente lo entienda y que tenga las dos caras de la moneda”, explicó el exlegislador.

Según Rodríguez, este espacio también ayudará a fiscalizar al gobierno en beneficio del pueblo puertorriqueño. “Quisiera que el Gobierno responda a los reclamos del pueblo, ya que a veces las decisiones que toma el Gobierno carecen de sentido común”, añadió el comunicador.

Luego de estar cerca de tres años como copresentador en el programa de farándula “Lo sé todo” de Wapa TV, Rodríguez ve este nuevo reto como una forma de reinventarse. “‘Lo sé todo’ fue una gran plataforma donde apostaron por mí, pero ahora esto representa una oportunidad grande de crecimiento en este mundo de los medios de la televisión”, añadió el analista político. “Esta es la primera vez que trabajo en una redacción de noticias. Estoy rodeado de grandes profesionales de los cuáles vengo a aprender muchísimo y a los que voy a complementar”.

Algo que ha llamado mucho la atención a Rodríguez ha sido el buen ambiente que se respira en la producción de noticias y en el canal en general. “Lo más que se siente acá en el canal es la buena vibra, ya que hay gente con mucha hambre de hacer cosas distintas, de hacer buena televisión”, mencionó el expolítico. “Tenemos programas entretenidos, que traen una nueva visión de cómo podemos hacer las cosas y salir de la monotonía. Sin duda, TeleOnce llegó para quedarse”.

Regreso a la política

En cuanto a su regreso a la política, el comunicador no lo ve en su futuro inmediato por una razón muy sencilla. “Estoy disfrutando mucho con lo que estoy haciendo y además de que el señor Lenard Liberman, (presidente de TeleOnce) no me lo va a permitir por los próximos años”, explicó entre risas Rodríguez, quien en el 2016 fue candidato para la alcaldía de Toa Alta, perdiendo con el actual alcalde Clemente “Chito” Agosto.

“Salí de la política sin un solo rasguño, aunque siempre se coge su piedra, pero creo que cumplí, me entregué en cuerpo y alma por mi distrito en la legislatura, pero creo que ahora le corresponde a otra gente hacer el trabajo”, explicó el exmiembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico del 2009 al 2017.

“Uno tiene que reinventarse y seguir andando. Uno no se puede quedar encajado en lo mismo todo el tiempo y ahora puedo darle un análisis distinto a la gente, porque hay veces que para saber lo que está meneándose en la olla, uno primero tiene que saber quién es el que la menea. Yo creo que podemos hacer algo bueno, entretenido y diferente, así que tú verás que a la gente le va a gustar ‘El fuetazo’”.