El expolitico toalteño Ángel Edgardo Rodríguez, mejor conocido como “Gary”, quien desde finales de 2018 se desempeñó como coanfitrión del programa de farándula “Lo Sé Todo” de Wapa Televisión, se despidió del espacio televisivo esta tarde a través de un mensaje en las redes sociales.

“Ha sido, sin lugar a dudas, una experiencia enriquecedora que ha marcado mi carrera con grandes retos profesionales y personales”, comenzó quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico del 2009 al 2017.

El también jugador de béisbol y aficionado de la cocina, compartió que durante su labor frente a las cámaras del Canal 4 ha gozado del respaldo de sus compañeros de trabajo y público. De igual manera, quien tuvo la encomienda de presidir la Comisión de Asuntos de la Juventud y fue parte de las comisiones de Familia, Infraestructura, Transporte, Deportes y Recreación, Recursos Naturales y Región Norte, recordó su objetivo principal cuando aceptó un lugar en “Lo Sé Todo”.

“En estos años, me he sentido honrado del trabajo realizado y muy afortunado por el grupo de compañeros profesionales de primera con quienes he laborado, a los que aprecio y admiro. Más aún, en todo momento he gozado de la confianza del equipo de producción, del respaldo de la dirección del canal y, lo más importante, de la aceptación de nuestra audiencia. Desde que comencé en ‘Lo Sé Todo’ me enfoqué en una sola meta; llevarle al pueblo televidente la información y el análisis de primera mano, en un lenguaje sencillo -’en arroz y habichuelas’ - y siempre con la participación de los protagonistas de la noticia”, añadió.

Rodríguez, quien recientemente disfrutó sus vacaciones navideñas en Colorado, estableció en el escrito “que la vida está llena de retos y nos sorprende con nuevas oportunidades de crecimiento profesional”.

“Hoy es un día de esos. Por eso, he decidido dar un paso al frente y aceptar una nueva aventura en mi carrera como comunicador y analista. Hoy, me despido de la familia de ‘Lo Sé Todo’ y Wapa Televisión con la satisfacción de haber cumplido cabalmente con todas mis encomiendas y responsabilidades. A mis compañeros de labores y a todo el equipo de producción, gracias por la confianza y la amistad. Les deseo mucho éxito, siempre”, expuso.

A modo de suspenso, el padre y esposo invitó a sus seguidores a estar “pendientes”.

En “Lo Sé Todo”, Rodríguez compartió labores con Pedro Juan Figueroa, Brenda Rivera, Gredmarie Colón, Yulianna Vargas y Eliezer Ramos.