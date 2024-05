Gil Marie López reaparece en la televisión “con las manos llenas” y “dos milagros de vida”

“Ser madre, un regalo que Dios me entregó hace varios años con la llegada de mi hija Lorena, y que hoy se completa el anhelo de mi familia soñada por partida doble. Revivir la maternidad y sentir que mi cuerpo comenzaba a transformarse como sinónimo de vida, ponía mi cabeza a volar con ilusión. El simple hecho de maternal abría paso a esa conexión que existe cuando cargamos un ser en nuestro vientre”. Con este mensaje cargado de sentimientos, la presentadora de televisión Gil Marie López reapareció frente a las cámaras de su segunda casa, Telemundo Puerto Rico , para compartir con la audiencia parte del proceso que enfrentaron sus gemelas, Catalina y Fernanda Diez López.

“Tengo en mi memoria todo intacto: desde guardar el secreto para darle la gran noticia a papá hasta recoger con un profundo agradecimiento las emociones de nuestros amigos, compañeros y familiares cuando les dimos la sorpresa. Pero el cuento no acaba aquí. Dentro de mí no solo latía un corazón, sino dos corazones me habían escogido como hogar de formación y un espacio cálido y silencioso para crecer. ¡Vaya complicidad y alegría!”, añadió en un video que incluyó fotos y clips de su embarazo gemelar.