Para el director de teatro Gilberto Valenzuela sentarse en la misma silla que ocupó el fenecido actor, director Dean Zayas en el programa “Estudio Actoral”, que transmite WIPR, es un honor que acogió sin la expectativa de llenar los zapatos del gran maestro del teatro.

Valenzuela reconoce que nadie puede calzar los zapatos de Zayas, quien estuvo 20 años liderando el espacio de entrevistas que revela el desarrollo de quienes forjan y trabajan en la industria de teatro nacional y en los medios de comunicación.

Tras la muerte del actor, director, productor y profesor, quien falleció en febrero de 2022, y quien dedicó su vida completa a las artes en Puerto Rico, el programa “Estudio Actoral” no se había hecho, hasta que hace unas semanas estrenó la temporada con Valenzuela liderando la producción televisiva. El programa comenzó el pasado 12 de septiembre con transmisiones los martes a las 11 p.m. y retransmitido los sábados a las 10:30 p.m., y domingo a las 7:30 p.m.

La nueva temporada televisiva de WIPR comprende 13 episodios.

“No es el cuerpo sino los zapatos. Esos zapatos no los llena nadie. Esa generación como la de Dean… no creo que vuelvan a existir. Era una gente con una preparación increíble y entrega total al teatro y todos los demás. Esa generación prácticamente respiraba teatro 24 horas, los siete días a la semana. Me siento muy contento y honrado de poder estar en este proyecto que Dean tanto amó”, indicó Valenzuela, quien además fue uno de los estudiantes de Zayas, a quien le siguió los pasos como director y productor.

Valenzuela cuenta con una trayectoria de más de 35 años en las artes escénicas, es altamente conocedor de la industria del teatro lo que le ha permitido trabajar con casi toda la clase artística, incluyendo a las personas dedicadas a la fase de producción. El director aclaró que en esta nueva temporada llega a sazonar el espacio televisivo con sus conocimientos y experiencia, y que a diferencia de Zayas él no es profesor de teatro.

“Como he trabajado con casi todos los actores, productores, técnicos del teatro en este país pues hablamos mucho sobre lo que hemos trabajado. Además es esencial tocar la trayectoria del entrevistado para que la gente conozca, porque de lo contrario se pierde la memoria colectiva. El enfoque que le puedo dar a la entrevista es distinta a la de Zayas que fue profesor de todos nosotros. Para mí el programa es una continuidad de rendirle tributo a la clase artística y que la gente conozca lo que hay detrás de una producción que parece fácil pero se requiere un gran trabajo. De hecho, hacer que parezca fácil es el trabajo en realidad”, reveló el director que este año le tocó dirigir producciones que evocan la televisión de los 80 como fue “Entrando por la cocina” y el regreso del veterano actor Otilio Warrington al teatro con la pieza “La verdadera historia de Cuca Gómez”.

Gilberto Valenzuela, el productor Carlos Maldonado y el destacado tenor puertorriqueño Rafael Dávila, durante la grabación de su entrevista en "Estudio Actoral". (Suministrada)

Entre los entrevistados de la temporada figuran el tenor Rafael Dávila, la profesora Rosa Luisa Márquez, las actrices Linnette Torres, Sara Jarque y Alfonsina Molinari y Pedro Adorno del colectivo “Agua, sol y sereno”, entre otros.

“En el espacio se busca todas las vertientes del entrevistado para que la gente conozca todo lo que hacen y como se diversifican”, concluyó.