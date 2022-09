“Ahora nos quedamos huérfanos en ‘Top Chef VIP’”, dijo el actor mexicano, Mauricio Islas, luego de que se diera a conocer esta noche la eliminación de su compatriota, Aída Cuevas, del “reality show” de cocina de Telemundo. La decisión del Panel de Jueces compuesto por Antonio de Livier, Adria Marina y Juan Manuel Barrientos, dejó un sin sabor entre los participantes, la presentadora colombiana, Carmen Villalobos, incluso, entre ellos mismos.

“Con lágrimas y mucho amor, así es como Aída Cuevas se despide de la cocina de ‘Top Chef VIP’ ¿Qué representaba para ti su presencia en #TopChefVIPLMD?”, lee la publicación de Telemundo en las redes sociales.

“A la vida que me haya dado la oportunidad de estar, en una etapa de mi vida que jamás imaginé y que me voy a llevar en el corazón, como mi platillo, ‘Inolvidable’. Quiero agradecerles a la producción, a los técnicos, camarógrafos y entrevistadores, peinadores, maquillistas, a los coordinadores, los que nos llevaban al hotel y nos regresaban. A todos, a todos en general. Por supuesto, a mis compañeros, que en estos meses hicieron que no extrañara tanto a mi familia”, dijo la artista de 58 años.

“Cada ves que se va uno lloro”, “Doña Aida,hasta esta dominicana lloró su salida”, “Qué pesar, doña Aída una señora tan maravillosa, se dio a querer para los que no la conocíamos, pero así es esto”, leen algunos de los comentarios de los seguidores del “reality show”.

Antes de abandonar la cocina, la cantautora deleitó a sus colegas con su inigualable voz: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”, entonó. Cuevas no pudo terminar la canción, tras irrumpir en llanto.

Mientras la competencia de cocina, que regalará $100,000 en efectivo al ganador, entra a su etapa culminante, los jueces han elevado su nivel de exigencia. Zuleyka Rivera, Cristina Eustace, Mauricio Islas y Rodrigo Vidal son cuatro de los favoritos para llegar a la gran final.