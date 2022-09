Entre lágrimas y elogios el actor mexicano, Lambda García, se despidió esta noche del “reality show” de Telemundo, “Top Chef VIP”. De esta manera, el intérprete se convirtió en el sexto eliminado de la competencia.

“Lambda nos enamoró a todos con la pasión y creatividad que imprimía en cada platillo. Hoy lo despedimos de ‘Top Chef VIP’ con lágrimas en los ojos”, escribió la producción en sus redes sociales.

El reto final de la noche consistió en la confección de alitas de pollo con alguna salsa creativa. Los actores Gregorio Pernía y Rodrigo Vidal se llevaron los mejores comentarios.

“Eres el cocinero más creativo, arriesgado, tanto que me recuerda a mí cuando empecé”, le dijo la chef Adria Marina, parte del Jurado a García. “Como cocinero, yo no soy experta, pero creo que los chefs te han dicho absolutamente todo. Eres increíble Lambda, y tienes un corazón, que si la gente lo viera se enamoraría más de ti porque cada vez que subo algo contigo en las redes sociales no sabes todos los comentarios que me hacen y me duele mucho que te vayas”, expresó por su parte, Carmen Villalobos, anfitriona del programa.

“Me voy y solamente quiero decirles ‘gracias’ por tan lindos momentos. Gracias por haberse convertido en una familia fuera de casa. Gracias por el apoyo, las risas, las lágrimas, el apoyo”, dijo el intérprete mexicano al despedirse.

Los seguidores del “reality show” de Telemundo, de igual manera, lamentaron la eliminación de García.

“Wow! Hasta lloré”, “Oh no, qué tristeza. Un gran chico de corazón y entregado a lo que hacía”, leen dos de los comentarios.