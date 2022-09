Lleno de agradecimiento y aprendizaje. De esta manera, el actor argentino, Horacio Pancheri, se despidió anoche del “reality show” “Top Chef VIP” de Telemundo. El también modelo se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia que regalará $100,000 en efectivo al gran ganador.

“Lamentamos muchísimo la partida de Horacio. ¿Qué crees que le faltó?”, lee una publicación en la cuenta de Instagram de Telemundo.

Mientras tanto, muchos fanáticos y seguidores del programa conducido por la actriz colombiana, Carmen Villalobos, lamentaron la eliminación del argentino. Muchos argumentaron que visualizaban al intérprete en la final.

“Qué increíble. Él debió estar en la final. Un excelente cocinero”, “El favoritismo por Cristina es demasiado. Zuleyka y Marlene se pasan, en serio. Si gana una mujer espero que sea Chiky o la señora Aída. Las demás nada que ver”, “No merecía salir . Es un gran cocinero”, comentaron algunos seguidores del programa.

PUBLICIDAD

“Gente linda, compañeros, chefs, maquillaje, me voy triste, los abandoné. Pero bueno, la vida sigue, me llevo lo mejor de cada uno de ustedes. Aprendí mucho, los aprendí a querer, aprendí a cocinar un poco más. Me divertí mucho”, dijo Pancheri en su mensaje de despedida.