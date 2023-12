La semifinal de la octava edición de “Gran Hermano VIP” mantuvo en vilo a los espectadores del “reality show”. Los seguidores del espacio vivieron una gala marcada por la expulsión sorpresa de la que se convirtió en cuarta finalista, Laura Bozzo. Con su marcha, el camino se allanó para los tres finalistas de cara a la final, que se celebrará en menos de 24 horas.

De vuelta a la semifinal, Marta Flich fue la encargada de contactar con los habitantes y compartir reacciones antes de la eliminación. Así pues, la presentadora también actualizó el estado de los porcentajes. Tal y como se vio en pantalla, el actual ganador o ganadora se impone a sus adversarios con un porcentaje del 36%. Le sigue el propietario del 27% y del 23%.

De igual manera, durante la semifinal se conoció a la persona que reunía el 14% de los votos del público. Se trató de Bozzo, que pasó de ser la gran favorita a la menos votada. El momento de la expulsión se vivió después de la curva de la vida de los cuatro finalistas.

PUBLICIDAD

Laura, sobre Albert: "Mi verdadero premio es haberle conocido y tener contacto con la única persona auténtica y leal de esa casa" #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/jmZWvEP8MD — Gran Hermano (@ghoficial) December 21, 2023

Antes, Flich “salvó” a los concursantes cuya presencia en la final estaba garantizada. El primero en salvarse fue Albert Infante. A este le siguió Luitingo, a pesar de los abucheos de buena parte del público presente. Finalmente, Naomi y Bozzo se midieron en el duelo final.

“La audiencia ha decidido que no debe ganar ‘Gran Hermano VIP 8′, Laura”, fueron las palabras empleadas por Flich. Las reacciones ante la salida de la peruana no se hicieron esperar. Sin despedirse de su contrincante y visiblemente molesta, la recién expulsada pidió abandonar la casa cuanto antes para regresar a su hogar.

“No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta”, exclamó Bozzo.

“No tengo nada más que hablar, nada más que regresarme a mi país. Gracias”, agregó. Visiblemente alterada y con una furia incontenible, la exhabitante repitió: “Te pido, por favor, con todo el respeto que me merece todo esto, que me dejes salir, agarrar mis cosas e irme. Algún día nos veremos. No tengo nada que hablar con ustedes, que me den mis cosas por favor”.

Poco después, la concursante se reencontró con sus compañeros de los que se despidió de mala manera. “Gracias por todos esos ataques que me destruían”, aseveró. Al ver su reacción, compañeros como Carmen intentaron animarla, a lo que ella respondió: “Adiós, a mí no me vuelven a ver en su vida, en su vida”.

“No dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. No es cierto, no es verdad. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido. Olvídense de lo que he dicho hasta acá”, continuó. En la misma línea, quien también participó en “La casa de los famosos 2″, de Telemundo, aseguró: “A veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra”.

PUBLICIDAD