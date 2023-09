Laura Bozzo no deja de ser tema de conversación. Ayer, la presentadora peruana protagonizó un bochornoso momento en su primer día en “Gran Hermano VIP 8”. La también abogada olvidó por completo la constante vigilancia de las cámaras y se despojó de su blusa.

Todo sucedió cuando la licenciada se encontraba en su habitación, preparándose para salir a la sala principal. Sin embargo, y a diferencia de sus compañeras, se quitó la ropa como si ninguna cámara estuviera grabándola. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde.

“¡Ay! Me olvidé de las cámaras. Estaba en tetas, literalmente en tetas”, expresó en estado de “shock”, mientras las demás participantes de “Gran Hermano VIP 8″ no podían creer lo que había pasado frente a sus ojos. No obstante, hicieron sentir bien a la peruana al comentarle que las tenía “bien puestas”.

La exconductora de “Laura en América” agradeció los elogios, aunque aceptó que estaban “operadas”.

Ayer, también, Bozzo provocó que el nombre de Wendy Guevara, quien se llevó el primer lugar en “La casa de los famosos México”, sonara en España. Aunque su compatriota, Nicola Porcella, también formó parte de la producción, para la animadora, la integrante de Las Perdidas es la justa ganadora.

“Era una chica transexual, era ella misma. No estaba sobreactuando u optando una ideología de la maricond***, hablaba de su propia y de su experiencia. Me encantó. Yo a ella la quiero mucho. En TiktTok es lo máximo, es conocida por eso”, comentó.