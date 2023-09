Durante sus últimos años de carrera, la conductora peruana Laura Bozzo ha dado mucho de qué hablar por sus escandalosas participaciones en programas tipo “reality show”. Ayer, una vez más, la también abogada acaparó titulares al unirse al elenco de “Gran Hermano VIP 8″, en España.

La permanencia de la exhabitante de “La casa de los famosos 2″ de Telemundo en el espacio europeo, sin embargo, comenzó con un giro inesperado: desde el mismo estreno expresó su deseo de abandonarlo.

Bozzo, quien saltó a la fama con su desaparecido “show” televisivo “Laura en América”, llevó su peculiar personalidad a España. Entretanto, apenas todos los famosos ingresaron a la casa, manifestó su descontento con una dinámica que no fue de su agrado.

La polémica surgió cuando a los concursantes se les pidió pasar la noche en un lugar sin baños y dormir al aire libre. Ante esto, la licenciada no dudó en expresar su disgusto y deseo de abandonar el programa. “Quiero hablar con alguien de la producción, yo me voy”, enfatizó. Sus compañeros quedaron sorprendidos con la actitud de la animadora.

PUBLICIDAD

Algunos expresaron su apoyo, mientras que otros le preguntaron por qué ya no quería ser parte de la competencia. La peruana aseguró que esta no era la experiencia que esperaba y no necesitaba pasar por tales condiciones, dado que ya tenía fama, a diferencia de muchos de sus compañeros.

En lugar de someterse a las condiciones extremas del programa, Bozzo declaró: “Yo ya conozco de ‘realities’ y he estado en México; en la vida te van a quitar baños o hacer dormir como si uno fuera un perro, está bien, hay gente que tiene que estar acá para que sea reconocido y todo lo demás, pero yo no”.

Hasta el momento, la única declaración pública de “la señorita Laura” en sus redes sociales ha sido un mensaje en su historia de Instagram que dice: “millones de bendiciones, espero contar con su apoyo, los amo”.

Participantes de “Gran Hermano VIP 8″

El elenco completo de “Gran Hermano VIP 8″ incluye personalidades como el exjugador de waterpolo Pedro García Aguado, el campeón de patinaje artístico Javier Fernández, el influencer Alex Caniggia, la cantante Karina, las actrices Oriana Marzoli y Carmen Alcayde y la modelo Susana Bianca.

Así como el transformista Albert Infante, los cantantes Zeus Montiel y Luitingo, el modelo italiano Michael Terlizzi, Gustavo Guillermo, la modelo Jessica Bueno, la modelo e influencer Pilar Llori, el tiktoker Luca Dazi, la influencer Marta Castro, la periodista Sol Macaluso y Laura Bozzo.

PUBLICIDAD