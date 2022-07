Dicen que cuando la vida te presenta a la persona correcta no lo sabes, lo sientes. De eso da fe el hombre ancla de “NotiCentro”, de Wapa Televisión, Guillermo José Torres, hijo, quien en un período de siete meses conoció a Tanishka Colón Cruz, recibieron la visita de la cigüeña y se comprometieron durante un viaje a Boston.

En entrevista telefónica, el comunicador manifestó que se siente feliz por todo lo que le ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas. De igual forma, admitió, que en un momento pensó que iba a estar más nervioso o asustado ante la realidad de convertirse en padre. Para su sorpresa, asimiló la noticia rápido y con mucha alegría.

“Estábamos en una cena y ella me comentó que tenía ese pensamiento, esa sensación. Yo le dije ‘bueno, pues, hazte una prueba casera y cualquier cosa cuadramos una cita en un laboratorio’. De inmediato, cuando llegamos a la casa, la prueba dio positivo, ella empezó a llorar y a sonreír al mismo tiempo. Era una mezcla de emociones. Nos abrazamos y básicamente los dos teníamos una risa intensa y demasiada felicidad”, contó el periodista sobre cómo se enteró que su bebé venía en camino.

PUBLICIDAD

El hijo del veterano periodista, Guillermo José Torres, continuó que inmediatamente se enteró de que sería papá, su mente hizo un “switch” e internalizó que tanto su vida, como la de su pareja sentimental, habían cambiado para siempre. Al ambos ser personas familiares, según describió, la llegada del primogénito Torres Colón, igual fue motivo de celebración para sus abuelos, tíos y primos, quienes también se consideran tíos de la criatura que nacerá entre el 20 al 27 de diciembre.

Torres confesó que le da igual si nacerá una niña o un niño. Para el aficionado del “baseball” lo importante es que llegue al mundo lleno de salud.

“Yo estoy abierto a cualquiera de las dos alternativas, me alegraría igual, sigue siendo la criatura de ambos. Yo no tengo ninguna inclinación y Tani tampoco me ha mencionado nada. Los dos estamos en el pensamiento de que llegue bien, saludable y que ella también esté bien”, expuso.

Para cumplir con esta encomienda, Torres reconoció que le encantaría ser hasta un 10% de como ha sido su señor padre para él y sus hermanas.

“Eso ya sería ser un padre excelente. Yo quiero ser lo que yo vi, ser esa figura paternal que siempre estará ahí. Sin restarle mérito a la figura de mi señora madre, que también estuvo con mis hermanas y conmigo porque papi básicamente estaba todo el tiempo trabajando, mi viejo fue y sigue siendo una figura que siempre que tenía una oportunidad, estaba con nosotros, sacaba el tiempo y son esos momentos pequeños las mejores memorias de mi niñez”, exaltó.

PUBLICIDAD

Aprovechamos la ocasión para preguntarle al fanático de los Red Sox de Boston la reacción del eterno hombre ancla de Wapa Televisión cuando se enteró que sería abuelo. Sin pensarlo, contestó que, aunque no se lo decía, su padre esperaba este momento hace mucho.

“Pero fue bien chévere porque conocieron a Tani y rápido hubo ese clic, pudiera decir que se produjo ese cariño casi inmediato con ella. Al llegar esta noticia, todo es alegría. Mi papá está bien feliz, pompia’o para conocer a su nuevo nieto. La nieta más pequeña de mi papá tiene diez años, que es una de las hijas de mi hermana y el mayor tiene 22, es un adulto. Así que este bebé que viene en camino es como un juguete nuevo. Está todo el mundo en esa onda”, respondió.

Guillermo José Torres y Tanishka Colón se comprometieron hace tres semanas en Boston. (Suministrada)

Comprometidos

Colón y Torres se conocieron a través de las redes sociales hace siete meses. Desde entonces, nació una afinidad que se formalizó tres semanas atrás mientras disfrutaban de unas vacaciones en Boston.

“Pues sí, ya hubo compromiso. Estuvimos de vacaciones ahora en Boston, y ahí ya yo me arrodillé, y ella aceptó, y era algo que ambos queríamos, lo teníamos en planes. Eso se suponía que sucediera primero, pero las cosas de la vida son así”, señaló entre risas.

Aunque los futuros padres estaban deseosos de iniciar la travesía rumbo al altar, aún no tienen una fecha estipulada para la boda.