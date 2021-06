El presentador de televisión Héctor Marcano es una persona que vive agradecido por todo lo que le ha dado la vida. Y es que, hace exactamente un año, el productor, locutor y animador puertorriqueño comenzó un proyecto que estaba previsto durar unas dos semanas. Sin embargo, gracias a la buena acogida que tuvo “Mega Noche con Héctor Marcano” esta semana estará celebrando el primer aniversario del programa.

“Siempre he dicho que las bendiciones vienen disfrazadas de grande tragedias o grandes dolores, y este es el caso. La pandemia trajo muchas cosas malas y algunas cosas buenas, entre ellas este proyecto de television que comencé inicialmente desde mi casa”, explicó Marcano, de 64 años, a través de una vídeo llamada. “Esto iba a ser por un periodo corto de una o dos semanas, pero luego el programa comenzó a agarrar un tipo de tracción con el público puertorriqueño y sobre todo acá en Estados Unidos, con la diáspora, y continuó”.

Para conmemorar la ocasión, durante esta semana el programa que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Mega TV en Puerto Rico y Orlando, hará un recuento de los momentos más significativos y divertidos del espacio que se grabaron durante el pasado año. Además, incluirá invitados especiales como “Huicho y Toño”, “Papito El Bello”, la súper Yadira y la súper Bárbara, entre otros.

La clave del éxito de este programa ha sido cómo los televidentes se han logrado identificar con el contenido en el cual el eje principal es Puerto Rico. “Hemos visto que hay una diáspora activa, buscando contenido puertorriqueño y una de las cosas que nos llamó la atención y que hemos descubierto y confirmado, es que la añoranza está muy arraigada entre todos los que nos vamos de la isla”, comentó el productor de televisión quien lleva ocho años y medio viviendo en Florida. “En términos de los contenidos que se preparan sobre Puerto Rico, tengo un productor que se llama Joito Rullán, que ha sido el eje y el motor para de poder sacar los visos de humor que pudieran tener algunos de estos actos de nuestros políticos insulares y los tratamos de llevar en una línea que no se parezca a los demás programas que ya existen en Puerto Rico”.

Nueve años en Florida

El próximo mes de diciembre marcará nueve años desde que el ejecutivo partió junto a su esposa e hijos para comenzar una nueva oportunidad profesional, primero en Miami y luego en Orlando. En ese momento, Marcano recibió una oferta de trabajo de parte de iHeart Radio, un conglomerado de estaciones de radio anglosajonas. Actualmente es vicepresidente de Operaciones Hispanas para iHeartMedia, donde se enfoca especial en mercados como Miami, Orlando, Chicago y Atlanta.

Durante todos estos años, lo acompañaron su esposa y tres hijos menores, quienes ya tienen 24, 21 y 20 años, y quienes estudian actualmente en universidades en Florida. Además, tiene dos hijos de otro matrimonio, que son mayores y que uno de ellos lo convirtió en abuelo de dos niñas de 3 y de un año, a las que considera como “una bendición”. Cuando sus tres hijos terminen sus estudios decidirá junto a su esposa si regresan a vivir a la isla o se quedan en Florida.

Marcano reconoce que siente el cariño de la gente cada vez que viene de visita a la isla, detalle que extraña muchísimo cuando está en su hogar en Orlando. “Extraño todo de Puerto Rico. Pero, principalmente, a la gente. Llevo en Puerto Rico un día y medio y ha sido como recargar una energía, que no puedo ni explicarlo. Solamente el que se ha ido y regresa es el que lo siente”, explicó el puertorriqueño. “Yo soy una persona muy afortunada y lo reconozco en el cariño de la gente. Desde que llego aquí, he recibido por lo menos 27 bendiciones de abuelitas, de miembros de la policía y de personas que a pesar de los años que han pasado de muchos de los programas que tuve en la isla, todavía se recuerdan de ellos. Sin dud,a he tenido una vida bien vivida, y estoy satisfecho de llegar a Puerto Rico y sentirme de esta manera”, concluyó.

Trabaja en un libro

Durante los meses de pandemia, Marcano puso también mucho esfuerzo en escribir un libro de autoayuda al que puso como título preliminar “El oportunista”. El libro explica a los lectores cómo maximizar las oportunidades, cómo identificarlas y cómo optimizarla para hacerla parte de cada persona. “Siempre postulo que las bendiciones siempre vienen disfrazadas de grandes dolores, grandes sacrificios y grandes problemas. Entonces, haciendo una retrospección a mi vida, me di cuenta que he sido una persona que he logrado identificar las oportunidades”, mencionó el presentador con más cuatro décadas de experiencia en los medios de comunicaciones. “Quiero pasar esto como un legado a mis hijos, o a cualquier persona, para que esté pendiente a las oportunidades y vivir en el aquí y en el ahora. No puedes vivir en el mañana, en ansiedad, o en el ayer, en depresión. Tienes que estar pendiente al ahora”. Según Marcano, las personas que han tenido la oportunidad de leer el libro, que está ahora mismo en el periodo de “proof reading”, le han indicado que han llorado y han sentido esperanza. El autor espera que el libro esté disponible para la venta a finales de este año.