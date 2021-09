Mientras dos de los hermanos de Efrén Arroyo hacen un repaso de las enseñanzas que tuvieron durante su crianza, resaltaron aquella de extender la mano y ayudar al caído, que fueron muy bien empleadas por el telerreportero, denominado como el “Historiador de Wapa”.

No obstante, también resaltaron la enseñanza de respetar el libre albedrío de sus semejantes. Esto, a raíz de que el veterano reportero, que falleció el jueves pasado de COVID-19 no había sido vacunado en contra de esta enfermedad.

“A nosotros nos enseñaron a respetar el libre albedrío de cada cual. La decisión es individual. Sobre todas las cosas, entendemos que la decisión que usted tome se respeta, y usted no puede discriminar en ningún momento ni tampoco juzgar porque cada cual tiene su razón de ser. La importancia que él le daba, de si estaba o no (vacunado), en estos momentos no hacía la diferencia porque aunque sí entendemos que en medio de las circunstancias en que vivimos, es lo más aconsejable, sobre todas las cosas tenemos que aprender a amar y a aceptar al que se vacuna y al que no. Eso hay que respetarlo”, indicó William Díaz, hermano de crianza de Arroyo, desde la funeraria Ehret, donde se efectuaron las exequias del también poeta, que fue cremado.

PUBLICIDAD

De igual modo, Díaz resaltó lo orgulloso que se sentía del legado que Efrén dejó en sus vidas y de lo que sembró en el pueblo de Puerto Rico, motivo que inspira a seguir sus pasos.

“Cuando estoy en la calle y escucho a la gente hablar de él sin que sepan que soy su hermano, me hace sentir orgulloso. Eso fue lo que nos enseñaron, a dar con gracia lo que con gracia hemos recibido. Nos enseñaron a extender la mano, a levantar al caído, a convertirnos en guía e instrumentos de paz”, añadió.

Por su parte, otra de sus hermanas Arlyn Arroyo, destacó el día de hoy como uno “inolvidable” por el amor recibido de parte de los compañeros periodistas, pero también de ser testigo del dolor que sienten con su partida física.

/ La actividad, que se llevó a cabo en los estudios de la estación, contó con la participación de los compañeros de Efrén Arroyo y ejecutivos del canal. (Xavier J. Araújo Berríos)

La edición vespertina de hoy de “Noticentro”, que se llamó “Hasta luego, maestro del periodismo” fue una de las más difíciles que le ha tocado transmitir al Departamento de Noticias. (Xavier J. Araújo Berríos)

Arroyo, nombrado el “Historiador de Wapa” en el mes de abril falleció hoy a los 68 años, por causas que aún se desconocen. (Xavier J. Araújo Berríos)

Su hijo, el también periodista, Efrén Arroyo, indicó que su padre en los últimos días había tenido síntomas similares a un catarro. (Xavier J. Araújo Berríos)

Vestidos de negro, al set de noticias asistieron el retirado periodista Guillermo José Torres, padre, Luz Nereida Vélez, Sylvi Escoto, Maritza Cañizares, Julio Rivera Saniel, Guillermo José Torres, hijo Felipe Gómez, Albert Cruz y el director de noticias Rafael Lenín López. (Xavier J. Araújo Berríos)

Normando Valentín y Aixa Vázquez iniciaron el programa especial a las 4:00 p.m. Desde el 31 de diciembre de 2018, el equipo de Noticias del canal 4 no vivía un momento de duelo como el que les tocó hoy. (Xavier J. Araújo Berríos)

Valentín, por su parte, quien tuvo la encomienda de dirigir el programa especial, trató de contener el llanto al ver proyectados los paquetes de noticias relacionados a la intachable trayectoria de Arroyo, que preparó en el mes de abril para el reconocimiento de quien estudió Arte Dramático y Educación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

La foto muestra las gráficas especiales preparadas para el especial en recordación de Arroyo. (Xavier J. Araújo Berríos)

Luz Nereida Vélez, en primer plano, resaltó que es momento de celebrar la vida de su gran compañero que vivió a plenitud. (Xavier J. Araújo Berríos)

Antes de pasar a una entrevista con dos de los tres hijos del fenecido reportero -Camila y Efrén- desde la funeraria Ehret en San Juan, Pedro Rosa Nales destacó que todavía no cree ni asimila la noticia de la muerte de su amigo, quien le ayudó en la formación de su carrera en el periodismo. (Xavier J. Araújo Berríos)

El programa, que fue una edición para recordar la vida de Arroyo, también tuvo momentos de risas al narrar algunas vivencias de cómo el periodista se acercaba a la gente, la humildad que proyectaba en y fuera de cámaras y su faceta de poeta. (Xavier J. Araújo Berríos)

Rafael Lenín López sostuvo que “Efrén fue a quien acudíamos para ayuda, consejos y para mantener ese nivel de profesionalismo y tener los estándares éticos. Era nuestra referencia histórica y referencia de la profesión. Para nosotros significaba mucho y con él habíamos empezado la documentación histórica de Wapa”. (Xavier J. Araújo Berríos)

López añadió que la digitalización del archivo de noticias, proyecto comenzado por Arroyo, va a continuar una vez puedan delegarlo a otra persona. (Xavier J. Araújo Berríos)

Uno de los más afectados era Kefrén Velázquez, quien consideraba a Arroyo su “gran maestro” e intentó no llorar durante la transmisión. (Xavier J. Araújo Berríos)

Velázquez recordó la gran generosidad del fenecido reportero al narrar que cuando Wapa Televisión le dio su primera oportunidad laboral fue Arroyo que tras conocer su situación económica de ese entonces, le regaló los primeros trajes y corbatas que utilizó para trabajar. (Xavier J. Araújo Berríos)

López explicó que Arroyo había estado ausente en los últimos días por una licencia de salud. El reportero se supone que se integraría al espacio de noticias el pasado lunes. Al no hacerlo se comunicó ayer con Arroyo y le preocupó que el reportero “no se escuchaba bien”. (Xavier J. Araújo Berríos)

En el estudio de noticias todos los reporteros y empleados manifestaban su dolor con ojos aguados y caras tristes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Empleados y funcionarios del canal escuchan y observan la transmisión que se realizó en vivo. (Xavier J. Araújo Berríos)

“No hay palabras para describir el amor. Se siente el dolor de la gente, se ve. Es algo que estar aquí y no tener a mi hermano es un vacío”, expresó compungida, a la vez que trajo a la atención que su hermano desde pequeño fue un ser muy dado, que gozaba de ayudar a los demás. “Lo daba todo sin nunca esperar nada, ese era mi hermano”.

Sobre los últimos días con vida de su hermano, cuando estaba confrontando problemas de salud, mencionó que como familia le preguntaban por qué no iba a hacerse la prueba de detección del COVID-19.

“Nos respondía ‘Yo no tengo nada, es un simple catarrito’. Es una persona que tomaba una decisión y la mantenía. Por más que le dijimos que por favor se fuera a chequear, no quiso. Él era una persona que creía que quizás que era invencible. Efrén era de los invencibles, que según ayudaba a otras personas a salir del paso, él entendía que podía salir del hoyo en donde estaba”, relató una de sus hermanas.

Según Arlyn, su hermano le decía a su esposa que los síntomas que tenía serían pasajeros.

“Él era una persona mayor, no podíamos hacer nada. Todo vino repentinamente. Se acostó, se durmió, y parecí dormido y así fue que luego no despertó”, continuó.