“Tu cara me suena” -el nuevo “reality” de Univisión- arrancó anoche con el entusiasmo de los participantes y la conducción de Ana Brenda Contreras.

Sin embargo, como es la norma en este tipo de programas, las evaluaciones del jurado conformado por Charytín Goyco, Angélica Vale, Kany García y Jesús Navarro, desataron controversias. En especial, la participación de la cantante Melina León.

Melina imitó a Olga Tañón con la canción “Es mentiroso”. Su actuación musical ocasionó una ovación de pie por parte del público que bailó al ritmo del merengue.

Por su parte, a la hora de la calificación, a la merenguera no le fue tan bien. Los jueces sostuvieron que solo podían utilizar las puntuaciones una sola vez y que necesitaban ver a quiénes le otorgaban el 10, el 9 y el 8.

La reacción de Tañón no se hizo esperar, y reclamó a través de sus redes sociales lo que a su juicio fue una “injusticia” por parte de la producción.

“Querida amiga, miss vozarrón. Primero, estoy feliz de esta locura de hacerme en el programa. Pero sacando a un lado la admiración que te tengo y lo mucho que te quiero, debo decirte que sin que me quede nada por dentro, fuiste la mejor de la noche. En todo el sentido de la palabra. La próxima vez que guarden los 10 puntos para los que realmente lo merezcan y punto. Se tenía que decir y se dijo. Te amo, amiga. Muchas bendiciones y date un vinito con tu marido porque te arrastraste. #TeamMelina Ñooooo #PuertoRico”, escribió junto al vídeo de la interpretación de Melina.

Melina, por su parte, se mostró agradecida y satisfecha y aprovechó para agradecer todo lo que está viviendo durante esta experiencia.

"Orgullosa de representar a una mujer que admiro con todo mi corazón y la quiero muchísimo. Después que a @olgatanonofficial le haya gustado lo demás no me importa. En la vida tenemos que tener 2 bolsitas una para los triunfos y otra para los triunfos no tan buenos. Pero siempre vale la pena intentarlo y hacer lo mejor que podamos. Agradecida a mi Dios por las bendiciones que me permite vivir y muy agradecida a ustedes que me respaldan siempre. Gracias. #TuCaraMeSuena