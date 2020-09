Luego del fallecimiento de su amado Elín Ortiz hace cuatro años, la presentadora Charytín Goyco solo había podido actuar en películas, varias obras de teatro o hacer apariciones siempre escudada bajo algún personaje. Al describir que su proceso de duelo fue uno muy terrible, la animadora asegura que sentía que esto le impedía presentarse en la televisión.

“Cuando él falleció yo quedé muy mal, pasé un duelo muy terrible”, confiesa. “Yo no podía hacer televisión, ¡qué cosa tan grande! Era lo único que yo todavía no podía hacer, sentía que no era yo todavía, no me sentía (…)”, relata la cantante y presentadora de televisión a El Nuevo Día.

No fue hasta hace poco más de un año que a la llamada “Rubia de América” le “volvió su alma al cuerpo” y siguió un gran consejo de quien fuera su esposo y padre de sus tres hijos Shalim, Sharinna y Alexander.

“Elín me decía siempre, ‘aprende a vivir. Tienes que vivir con lo que tienes’. Y me di cuenta de que es verdad. Hay que aprender con lo que uno tiene o con lo que no tiene. Ahí ya regresó esta alma, ¡que se me nota!”, reveló.

Por eso, cuando Univisión se comunicó en plena pandemia para ofrecerle ser parte del programa “Tu cara me suena”, que estrena el próximo 4 de octubre, se sintió más que lista y le dio mucha ilusión regresar al canal que fue su casa por tanto tiempo hace varios años y en un programa que fuera divertido y alegre.

Goyco impartirá su chispa y característico sentido del humor siendo parte del jurado junto con la cantautora Kany García, la actriz y comediante Angélica Vale y el cantante del grupo Reik, Jesús Navarro. Asimismo, contará con la participación, en la cobertura tras bastidores, de la animadora Amara La Negra.

“Charytín ahora sí que no será un personaje de teatro. Voy a aplicar todo mi humor y conocimiento. Esto me interesó mucho porque mi finalidad era que la gente se divirtiera. Esto es un show muy divertido y alegre; pondremos de nuestra parte para que la gente se muera de la risa y se lo goce”, expresó la también actriz, quien estará evaluando durante la competencia a ocho celebridades que se transformarán en ídolos de la música cada semana.

Conducido por la actriz Ana Brenda Contreras y el animador de “Enamorándonos”, Rafael Araneda, en el nuevo programa dominical participarán Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Melina León, Llane y Pablo Montero.

“Estas ocho personas van a personificar, no van a imitar. Es que los convierten en artistas íconos y tienen que actuar, cantar y hacer gestos. Todo tiene que estar perfectamente como el artista original”, aclara a la vez que deja saber que será un gran reto poder evaluarlos de una manera crítica.

“Los ocho participantes son gente muy linda, todos talentosos y les espera un trabajo muy grande. Yo que soy tan lambona, tener que decir ‘tú no’, yo soy de decir que todo está bien y de qué linda, aunque esté mal. Me han dicho que no puedo ser lambona, que tengo que ser una jueza recta. Univisión me ha pedido que tengo que ser una jueza recta, tengo que hacerlo aunque no quiera”, dice entre risas la artista, quien llegó a Miami recientemente, pues permaneció los pasados meses en República Dominicana.

En cuanto a la prevención del contagio de COVID-19 durante la producción de “Tu cara me suena”, Goyco señala que Univision lo ha manejado de una manera que considera impresionante.

“Estamos en un estudio aparte, nos hacen las pruebas cada dos semanas a todo el equipo, desde técnicos, ayudantes, maquillistas y vestuario, a las más de ciento y pico de personas. Es la manera más perfecta de estar protegidos, aparte de tener mascarillas y de que son estrictos en la limpieza”, indica.

Sus hijos, la alegría de su corazón

Sus tres hijos, a quienes describe como sus tres amores, han optado por dedicarse al mundo del entretenimiento, al igual que Ortiz y Goyco se han dedicado por tantos años y con amor. Resalta que le hacen sentir muy orgullosa con cada paso que dan y con el don de gente que poseen.

“Estoy muy orgullosa de ellos, son todos muy trabajadores. Tú no has visto escándalo de mis hijos de ninguna clase; son unos tipos interesantes los tres, buena gente. Yo quería que mis hijos fueran buena gente, humildes, que tuvieran corazón y lleno de amor hacia todo el mundo y mis tres hijos son así. Ahora los éxitos y los talentos ya todo el mundo puede saber quiénes son más o menos, pero que sean buena gente, y eso pasó. Esa es la alegría de mi corazón”, confía la artista, quien siempre le ha inculcado a sus hijos que den el 100% en cualquier trabajo, algo que ella y Ortiz les enseñaron con su ejemplo.

“ Todo el mundo tiene esa herramienta de echarle para adelante en la vida aunque venga la tristeza. Claro que se puede, mírame a mí ” Charytín, cantante y actriz

Escogió ser feliz desde niña

Charytín Goyco revela que desde muy pequeña decidió ser una persona feliz, aun cuando asegura que no tuvo una vida fácil en su hogar durante su niñez.

“La felicidad tú tienes que hacerla, no siempre llega. Hay momentos tristísimos, pero tu corazón tiene que tener esperanza. Tú haces tu felicidad y yo creo que hay que agradecerle a Dios por la vida. Yo soy agradecida de cada día que pasa. Lo he buscado desde niña y todo el mundo tiene esa herramienta de echarle para adelante en la vida aunque venga la tristeza. Claro que se puede, mírame a mí”, concluye.