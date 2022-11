El reportero ancla de “Telenoticias Fin de Semana”, Jeremy Ortiz dio a conocer hoy detalles de su estado de salud luego de sufrir ayer un percance durante la transmisión del programa “Hoy Día Puerto Rico”, de Telemundo.

El comunicador de 28 años compartió un video en las redes sociales del canal en el que asegura estar bien y aclaró que no sufrió un derrame cerebral como muchos televidentes pensaron al observar que el presentador de noticias apenas pudo verbalizar frente a las cámaras.

“Estoy bien y quiero agradecerle por tantos mensajes y muestras de cariño. Han sido muchos. Hago este video para que me vean que estoy bien y agradecerle”, indicó Ortiz.

El presentador de noticias, que estuvo recientemente de vacaciones en California, precisó que fue atendido por ocho horas en el Hospital Pavía en Santurce donde le hicieron un sinnúmero de exámenes y laboratorios para conocer qué realmente le sucedió y recibir un diagnóstico. Le hicieron un CT Scan, (tomografía computarizada), placa de pecho, ecocardiograma y pruebas de COVID-19 e influenza, según especificó.

“La doctora me dijo que todo salió bien. No hay signos de que hubiese un tumor en mi cabeza, o que hubiese ocurrido un accidente cerebrovascular, tampoco una obstrucción en las arterias o algo similar. Así que la doctora concluyó lo que ella sospechada desde el principio, que fue el efecto de un medicamento y el hecho de que no haya podido desayunar. Uno de los efectos de ese medicamento es precisamente que me genera náuseas y un malestar increíble. Se combinó el efecto del medicamento con el bajón de azúcar”, detalló el reportero que debe continuar al cuidado de otros médico para el cuidado óptimo de su salud.

El joven natural de Manatí expresó que él no recuerda lo que sucedió al final de la transmisión de su intervención, ya que al parecer la baja de azúcar le provocó que perdiera el conocimiento por varios minutos.