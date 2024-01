La periodista Jessica Serrano y el animador de televisión Yan Ruiz esperan que a partir de hoy, lunes, 15 de enero, la audiencia televisiva quedé estupefacta y en alerta ante las imágenes inverosímiles que proyectarán en el nuevo espacio televisivo de TeleOnce.

El programa “En Alerta” que arranca esta tarde a las 5:55 p.m.,-horario que ocupó el programa “La Comay” hasta diciembre de 2023- tendrá un formato de 30 minutos, donde el enfoque serán mostrar imágenes y videos de impacto con historias de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Los presentadores aclararon que no se trata de un programa dirigido al periodismo investigativo, sino a las historias que simplemente “dejan a uno sin palabras”.

“Nosotros vamos a presentar historias de impacto, que te dejan en alerta, expectativa y suspenso. Están imágenes que son captadas por cámaras de seguridad. Siempre digo que son esas imágenes que si nos las ves no lo crees. Es ver para creer. No es un programa de investigación. Lo que vamos a presentar son estas historias acompañadas de esas imágenes impactantes y que ellas son las protagonistas del programa. No es que te lo vamos a contar, es que lo vas a ver”, explicó Serrano, quien continuará como reportera en el programa “El Poder del Pueblo” en TeleOnce.

Serrano, que en el pasado trabajó en las producciones Antulio “Kobbo” Santarrosa, al igual que Ruiz se desempeñará como presentadora. Ambos tendrán los mismos roles y están muy emocionados con el inicio del espacio televisivo que se transmitirá de lunes a viernes.

“El espacio es de 30 minutos de entretenimiento. Es una mezcla de ver cosas que uno dice, si no veo el video no creo que haya ocurrido. En el 90% de los casos son cosas curiosas y tiene los sentimientos de lago curioso que dar risa, se te paran los pelos y te sorprenden. En realidad es un programa que aunque es principalmente de videos, es entretenido y nosotros vamos a aportar con nuestros comentarios”, señaló Ruiz, quien estuvo hasta el 22 de diciembre de 2023 como el anfitrión del programa “La Comay”.

La producción del nuevo espacio “En Alerta” de TeleOnce está a cargo de Diana Matos.

Para ambos talentos es la primera vez que trabajan juntos y hasta el momento la química ha sido excelente y de mucho humor. “Más te vale que hables bien, Yan”, sostuvo entre risas la reportera.

“Lo que queremos es que la audiencia vea historias que le van a poner los pelos de la piel como un puerco espín”, soltó Ruiz con varias carcajadas.

“Kobbo al fin está descansando”

Ruiz explicó que al culminar la etapa de presentador en “La Comay” a finales del año pasado fue una “mezcla de sentimientos” al tener que despedirse del programa, pero a su vez entendió que Santarrosa deseaba el retiro.

Santarrosa no ofreció detalles de su decisión, ya que simplemente se limitó a comunicar su salida de la pantalla chica.

“Todo lo que yo hago en televisión es algo que me tengo que disfrutar. El show de La Comay me lo disfrutaba grandemente, pero era una etapa que sabía que iba a ocurrir. Fue una mezcla de sentimientos. Estoy contento por él, porque al fin está descansando y disfrutando de los éxitos que cosechó”, dijo Ruiz,