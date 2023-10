El presentador y cantante Johnny Lozada regresó a su patria, Puerto Rico para integrarse al grupo de animadores que le darán vida al nuevo programa de noticias y entretenimiento, “En La Mañana” de TeleOnce.

Lozada suma su veteranía al programa mañanero que arrancará el próximo 30 de octubre, según lo anunció esta tarde TeleOnce. El eterno Menudo, con amplia experiencia en la animación de los llamados “Mornings Shows” será uno de los seis presentadores que darán vida al especio televisivo que se transmitirá desde la 5:00 a.m. Lozada se une a la productora y presentadora Sonia Valentín que también será una de las animadoras del programa, a los reporteros Maricamen Ortiz y Manuel Crespo, quienes fungirán como anclas en el formato noticioso y a los presentadores Pepe Calderón y Catherine Castro. Los seis presentadores estarán a cargo del programa de TeleOnce que se realizará desde unos nuevos estudios construidos para el espacio televisivo.

“Estoy muy contento. Uno de los momentos más emocionantes va a ser cuando diga ‘Buenos días Puerto Rico’. Eso me tiene emocionado. Llevo mucho tiempo haciendo morning shows y es algo que me encanta al poder tener la oportunidad de entretener a la gente en la mañana, hacer que se levanten y salgan de sus casas con un buen humor. Si uno se levanta de manera positiva el día será bueno”, sostuvo Lozada, en entrevista con El Nuevo Día desde uno de los estudios de GFR Media.

El cantante, presentador y exintegrante de Menudo, Johnny Lozada. (Carlos Rivera Giusti)

El exintegrante de Menudo, quien desde los 10 años comenzó a trabajar el mundo del espectáculo al formar parte del fenómeno musical admitió que la oportunidad de regresar a su país, luego de décadas viviendo en Miami es algo que siempre pondero y que ahora lo ve como una gran bendición ya que consideraría retirarse en su amada patria.

El cantante narró que la oportunidad llegó cuando él estaba “casi medio retirado” porque no estaba tan activo o de forma fija en un espacio televisivo.

Lozada laboró por 12 años en el programa mañanero “Despierta América” de Univision, por lo que conoce a la perfección el formato televisivo que combina noticias con entretenimiento. Su última participación en un programa de la televisión puertorriqueña grabado en Puerto Rico fue cuando estuvo en “Lo sé todo” en Wapa Televisión.

De igual forma laboró en los espacios televisivos “Sal y Pimienta”, “¿Quién es la máscara?” y en “Mira quién baila” de Univision, donde resultó el gran ganador. Este año, participó por seis semanas en la competencia televisiva “Top Chef VIP” de Telemundo.

Lozada es un vasto conocedor de las producciones televisivas por lo que llegar al nuevo espacio mañanero de TeleOnce resultaría en un gran acierto para el programa al sumar toda su experiencia a otros talentos juveniles.

En su caso no había tenido la oportunidad de trabajar con Sonia Valentín, a pesar de ambos trabajaron en Wapa Televisión. La productora será su nueva pareja televisiva y Lozada conversará con ella de todo lo que sucede en Puerto Rico.

El cantante de Caguas cuenta con un apartamento en la isla y en los próximos días va a estar radicado por completo con su esposa Sandra Meléndez en su patria. Eso sí, irá con frecuencia a Miami, ya que sus cuatro hijos adultos viven en Estados Unidos.

“Definitivamente me tengo que mudar a Puerto Rico para conocer todo lo que está ocurriendo aquí. Sonia ahora es mi nueva pareja de la televisión. Nos llevamos muy bien. Al resto del equipo los he ido conociendo y son muchachos jóvenes, entretenidos e informados que es lo más importante porque cuando uno se para frente a una cámara no puede andar divagando. Son gente que está bien preparada y vienen a trabajar con ganas”, sostuvo el animador que no le molesta madrugar y levantarse a las 4:00 a.m. Para él es un ritual.

Retirarse en su patria: su sueño

El cantante que reafirma ser un libro abierto reveló que le encantaría terminar su carrera artística en Puerto Rico, donde todo comenzó hace 45 años.

“Si tengo la oportunidad de que mis últimos años de trabajo los puedo hacer en mi isla es maravilloso. A mi edad he trabajado el doble de lo que la gente trabaja en ocasiones. Así que si yo puedo estar aquí, haciendo lo que amo que es la animación, compartir con mi gente y luego terminar en la isla… y tener mi casita acá, moverme a ver a mis hijos y nietos, pero estar en Puerto Rico es mi gran sueño y por eso estoy tan emocionado y agradecido con la oportunidad de este gran proyecto”, puntualizó el artista.

El programa “En la mañana” se transmitirá de lunes a viernes a las 5:00 a.m. y competirá en las primeras horas con “Noticentro al amanecer de Wapa Televisión y luego en el horario de 8:00 p.m. se enfrentaría también a “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo.