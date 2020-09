Los temas más relevantes a nivel mundial y las vicisitudes que vive a diario la comunidad latina tendrán un nuevo espacio de discusión a partir del próximo domingo en Mega TV. Así lo establecieron los presentadores puertorriqueños Ambar y Johnny Lozada, quienes conducirán “Cuéntame”, el programa nocturno que se transmitirá a las 9:00 p.m.

Según contaron los boricuas radicados en Miami, el nuevo taller televisivo contará también con la participación de la modelo y comunicadora Marie Tere Benes, quien, desde Puerto Rico, estará presentando los últimos aconteceres en la isla. Asimismo, el locutor y actor Kothan será el corresponsal del programa desde Orlando, Florida. Por su parte, la comediante Noris Joffre será la encargada de las pautas cómicas con personajes icónicos como “La Gobe”.

“Me siento feliz, contenta y mentalmente preparada”, sostuvo Ambar. “Yo -particularmente- estaré dirigiendo un panel sobre temas que están pasando en la actualidad y que pueden ser controversiales. Allí me acompañarán algunas personalidades que harán del segmento algo picante”, describió la también cantante, al referirse a la periodista Milly Cangiano, al compositor dominicano Alcover, el “stylist” Joe Amhed, la transexual boricua Diana Fontánez y la publicista Andrea De Castro Font.

PUBLICIDAD

Ambar aseguró que con este panel pretende que el programa se convierta en un espacio que atienda a todas las comunidades, que le otorgue voz a la mujer empoderada y que sea apto para toda la familia. De igual manera, la también empresaria adelantó que una vez concluya la transmisión tanto ella como sus compañeros del foro se conectarán a través de las redes sociales para aclarar y atender dudas, preguntas y necesidades que puedan surgir durante la intervención.

“Queremos que lo conversado tenga un impacto en todo el que nos escuche. También quiero enfatizar que nos vamos a encargar de desbordarnos en ayuda hacia todas las personas que puedan estar pasando por alguna necesidad. Estoy más que lista para ser la facilitadora en ese panel de ‘todólogos’, con personalidades bien fuertes y distintas generaciones”, dijo con entusiasmo.

Por otro lado, el exMenudo tendrá bajo sus funciones una entrevista semanal con un ángulo diferente. De hecho, según adelantó en entrevista con El Nuevo Día, durante el programa de estreno presentará un reportaje con la doctora Antonia Coello de Novello, primera mujer cirujano general y primera puertorriqueña en ese cargo.

“Estoy muy contento y emocionado. Más que feliz porque las cosas en estos momentos no están buenas. Las posiciones en la televisión están cogidas y nadie las suelta. Se me presentó esta oportunidad de hacer este programa que va dirigido a darle cariño a las personas en Puerto Rico y en la diáspora y hacia eso vamos. Un ejemplo de ello es la entrevista con la doctora Antonia Coello de Novello”, manifestó.

PUBLICIDAD

Lozada añadió que, a pesar de que lleva un tiempo alejando de las cámaras de televisión, está listo para esta nueva encomienda que se le presenta en Mega TV. Más allá de la preparación que ha tenido durante los días de encierro por la pandemia del COVID-19, se debe a que compartirá el espacio con algunos amigos y eso lo hace sentir cómodo.

“Siempre he dicho que cuando te preparas para algo, las cosas salen bien. La mayoría de las personas con las que voy a interactuar son personas que he conocido durante mi trayectoria y eso me enorgullece”, agregó sobre los colaboradores del programa que se transmitirá en Puerto Rico y Orlando, y eventualmente en República Dominicana y Miami.

Ambos animadores coincidieron en que se trata de una oportunidad grata y esperada por los dos. Además, expresaron sentirse cómodos y confiados en su química, a pesar de que nunca habían compartido un proyecto laboral juntos.

“Es la primera vez que tengo la experiencia de trabajar con él (con Lozada). Es una persona bien llana, sencilla, enfocado y de quien pretendo aprender”, dijo Ambar. “Ella (Ambar) es una persona que todos conocen, empresaria, que ha tenido una vida maravillosa y me siento orgulloso de que sea mi compañera en ‘Cuéntame’”, sostuvo, a su vez, Lozada.

“Cuéntame” se grabará en directo desde los estudios de Miami y, según contó Ambar, cumplen con las medidas de prevención contra contagios de coronavirus.

Enfocados durante la emergencia

Sobre qué proyectos estaban llevando a cabo mientras la crisis sanitaria los obliga a permanecer en casa, ambos comunicadores subrayaron una palabra: “enfoque”.

PUBLICIDAD

Ambar aprovechó para realizar el lanzamiento de su nuevo tema musical “La Diosa”, una composición de la propia artista en colaboración con el productor musical, Alcover.

“Estoy sumamente feliz. Hemos sacado nuevo sencillo de un tema que tuve la oportunidad de escribir con mucho detalle. Lo describo como un homenaje a la mujer, a la mujer latina, a la mujer empoderada que se levanta a luchar y llevar el pan diario”, profundizó la artista.

Por su lado, Lozada -entre risas- aseveró ha estado encerrado, disfrutando de su familia y pensando mucho en las personas que han tenido que salir de sus hogares para buscar el sustento diario.