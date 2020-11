Cuando se piensa en los retos que conlleva hacer comedia sin la presencia de público, los veteranos actores Jorge Castro y René Monclova ya están curados de espanto. Por lo general, en las producciones televisivas para las que han trabajado por tantos años no hay público, sino que se enfocan en llevar el humor a través de la pantalla.

Por eso, con la complicidad y la comodidad actoral que sienten por trabajar tantos años juntos, se dirigen el sábado, 14 de noviembre a las 8:00 p.m. sin miedo ni sobresalto a presentar el “stand-up comedy” virtual “Pa que tú lo sepas… Pandémico”, como parte de los cambios que ha tenido que hacer la industria del entretenimiento para prevenir el contagio del COVID-19.

“Estamos acostumbrados a hacer programas de televisión que se hacen sin público, que son comedias en que todo recae y se confía en el libreto. Incluso, ahora en el programa de Raymond (“Raymond y sus amigos”, de Raymond Arrieta) en ocasiones nos sentimos un poco vacío ante la falta de público, y nos recordamos constantemente que lo estamos haciendo para el público de las casas. Nadie se tiene que reír en el estudio, sino el televidente. En ese sentido no nos es ajeno, es la realidad de estar actuando sin público. Aunque, para ser honesto, en particular los ‘stand-ups’ son tristes hacerlo sin la reacción inmediata del público, pero con esos bueyes hay que halar y fue lo que nos trajo el barco”, explicó Monclova.

Se trata de retomar el show que dejaron a finales del 2019 con más de 10 funciones en Estados Unidos y Puerto Rico. En esta ocasión, incluirán lo que ha hecho el nuevo coronavirus en la vida de los puertorriqueños y los resultados de las elecciones generales. No obstante, al transmitirse desde el Cinema Bar en el Viejo San Juan, les dará la oportunidad de contar con dos o tres mesas con algunas personas, lo que les permitirá sentir cierta conexión.

“Son familiares que van a ir, que van a estar comiendo en el restaurante, y que vamos a tener por lo menos alguien a quien dirigirnos. Obviamente, no va a ser como en el teatro ni va a estar lleno, van a ser apenas de 8 o 10 personas, pero eso nos da como quiera esa conexión directa que uno puede tener con un público”, dijo Castro a la vez que Monclova añadió en un tono jocoso: “No deja de ser un peligro porque no hay peor cuña que la del mismo palo. A veces los más ingratos son los familiares”.

El “stand-up”, de aproximadamente una hora y 20 minutos de duración, aclaran que es solo para adultos, pues impondrán la picardía que suele caracterizar a los personajes que interpretan, como Lolo Bond, Segismundo Alberto, Berengeno y los borrachitos Pepe y Paco.

“Hemos hecho varios ‘stand-ups’ con los borrachitos, y otros con Lolo y Berengeno juntos, que siempre la gente los pide. Estos personajes tienen esa libertad de poder hablar de todo lo que pasa en el país sin que juzguen al actor. Trajimos a Segismundo porque esa combinación de él con Lolo Bond a la gente siempre les ha gustado mucho”, contó Jorge Castro mientras explicó que será una apuesta que apela a diferentes generaciones y es para todo tipo de público, que al ser virtual permitirá que sus seguidores puedan verlos desde Estados Unidos y otros países.

Además de fungir como productora ejecutiva, a este junte de comedia se unirá la actriz Alfonsina Molinari, quien intervendrá con el personaje de una nuyorikan que sale con “los borrachitos”.

“También tendrá una participación en el segmento de Berengeno, quien abundará sobre el tema de la política, los resultados de las elecciones, y cómo el pueblo percibió toda esa campaña política”, indicó Castro. “Lolo va a hablar de los que se colgaron este año y que los que se nos quedaron van en las otras elecciones pero van a ser colgados de un palo más alto todavía”, agregó Monclova, por su parte.

Lolo Bond y Berengeno

Queda mucha tela para cortar después de las elecciones

Ahora que pasaron las elecciones, aunque desconocen cómo van a desarrollarse sus personajes en “Raymond y sus amigos", ambos actores coinciden en que queda mucha tela de donde cortar. Por un lado está “Felipe” el fiel ayudante de la gobernadora “Wanda Basketball” y por otro, “Mauricio”, quien se había lanzado como aspirante a un puesto político dentro del segmento de “Men and the City”.

“De la política, hasta dónde llegará el personaje de Felipe, pues no tengo la menor idea porque eso es un libreto que escribe Miguel Morales y la mente de Miguel Morales es un sitio a donde uno no quiere entrar. Uno participa, pero uno no quiere entrar”, dijo el intérprete de Felipe mientras ríe.

En cuanto a Monclova, quien interpreta a ‘Mauricio’, dijo: “Creo que tuvo su momento la parte política dentro del programa. Pasó en las elecciones pasadas también, pero no tuvo jamás el éxito de esta ocasión con las imitaciones, que creo que fueron más acertadas también. Había mucha gente con mucha presencia constante en los medios de parte de los políticos, muy articulada, muchos debates, y le dieron tela para cortar a Miguel, quien es el libretista principal de todo esto. Creo que ahora las aguas vuelven a su nivel de alguna manera. Los políticos se esconden en esta época y cogen descanso. Nos iremos enterando de barbaridades en el proceso de transición de las diferentes administraciones municipales, estatales y en la Legislatura, pero supongo que se sacarán en momentos específicos los personajes políticos”, precisó Monclova.

Los boletos de acceso para ver “Pa que tú lo sepas… Pandémico”, producido por Delavega Events, se pueden adquirir a través de www.delavegaevents.com y el espectáculo estará disponible en la plataforma durante 24 horas.