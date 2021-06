El presentador y periodista Jorge Rivera Nieves se siente en estos días muy feliz y satisfecho, luego de que recibiera el galardón Círculo de Plata 2021 de los Suncoast Emmy Awards. Dicho premio se le otorga a profesionales de la televisión y medios de comunicación del sur de la Florida, Alabama, Luisiana y Puerto Rico, en reconocimiento a sus contribuciones a la industria durante 25 años o más.

“Este es un gran honor, que me permite fortalecer mi conciencia de lo que es la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en los medios de comunicación”, explicó Rivera Nieves, quien comenzó su carrera como locutor radial en 1968 en WAPA Radio, cuando perencía a la empresa Hearst Corporation. “Siempre he visto un medio de comunicación como una herramienta de educar. Porque aparte de informar y entretener, considero que debemos ser guías de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y ser bien juiciosos y prudentes”.

Desde el 1989, el Círculo de Plata de Suncoast Emmy Awards se le ha dado a sobre 200 personalidades de la televisión y comunicación, entre los que se encuentran varios puertorriqueños como José Miguel Agrelot, Tommy Muñiz, Jacobo Morales, Carmen Jovet y Tony Mojena, entre otros. Este año, además de Rivera Nieves, también se le obsequió a Enrique “Kike” Cruz y María Falcón. “El estar en una lista tan selecta me pone más contento que un perro con dos rabos, porque estamos hablando de figuras que están haciendo historia y otros que dejaron una profunda huella y que su legado está ahí”, explicó el comunicador que comenzó a trabajar en Telemundo en 1977 y que hoy día se mantiene como hombre ancla de Telenoticias.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia remota, que se llevó a cabo el domingo pasado, Rivera Nieves fue presentado por sus dos hijas, Grenda (periodista) y Mónica (abogada), quienes le dedicaron palabras de cariño a su padre. “Yo se lo que ellas sienten por mí, pero ese día se botaron con sus palabras en la presentación que dieron”, expresó con gran emoción. “Ellas son la mejor carta de presentación que yo puedo tener. Me sentí sumamente orgulloso de mis hijas”.

“El perreo intenso acaba de comenzar”

A pesar de llevar en Telemundo sobre 40 años, en los que ha cubierto un sinnúmero de noticias sumamente importantes, Rivera Nieves ganó reconocimiento por parte de las generaciones más jóvenes de la isla en 2019. Como parte de la transmisión de los eventos del “Verano del 19”, que resultaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, pronunció una frase que quedará para la historia de la televisión puertorriqueña: “El perreo intenso acaba de comenzar”.

“Eso fue algo bien positivo, por el hecho de que me permitió tener acceso a ese sector de la población. En los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, que es educar, y al abrir esa puerta y tener acceso a este sector de nuestra población, pude aportarles algo, respetando el espacio de esa generación”, comentó Rivera Nieves, quien funge de hombre ancla en Telemundo desde 1986. Tanto fue el impacto de la frase que el periodista abrió un concierto de J Balvin en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde pronunció la célebre frase y, según contó, hasta los niños querían tomarse fotos con él semanas después de que ocurriera todo.

PUBLICIDAD

Incluso, en una entrevista que tuvo con el cantante René Pérez, “Residente”, éste le comentó que tuvo conversaciones con Bad Bunny en las que resaltaban cómo ese mensaje le había dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. “De algún modo, me convertí en este viejito solidario, que le extendí la mano a esa generación y les dejé saber que estábamos conscientes de lo que estaba ocurriendo”.

Contempla el retiro

A sus 70 años, ya el periodista contempla el día en que cuelgue sus guantes y deje de trabajar. Aunque, admite que todavía le quedan muchos años por delante. “Tengo que tener una responsabilidad conmigo y con mi público. En este punto, estoy planificando mi jubilación, pero de una manera que no sea todo de cantazo”, mencionó Rivera Nieves, quien trabaja en la recopilación de información para escribir un libro sobre sus memorias. “Físicamente me siento bien. Hago ejercicios, me trato con acupuntura, me alimento bien y siento que todavía retrato bien. Eso sí, soy virgen quirúrgicamente hablando, ya que no me han hecho ninguna cirugía en la cara”, comentó mientras ríe.

A pesar de la imagen seria que proyecta en la televisión, Rivera Nieves es una persona afable, que le gusta bromear y le encanta entablar conversación con las personas. “Yo soy una persona de carácter jovial, afable, a mí me gusta el vacilón y la bohemia”, explicó el presentador. “Pero cuando estoy frente a la cámara, tengo una proyección seria. Es como el juez cuando sube al estrado y se pone la toga, tiene que regir con toda la rigurosidad y el respeto necesario. Y así soy yo, ya que siento mucho respeto por el público televidente y tengo como finalidad el haber aportado en ampliar el conocimiento de las personas que me ven”, concluyó.