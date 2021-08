Esta semana, el programa de juegos de Telemundo, “Puerto Rico Gana”, ha regalado en grande. Primero, el martes, una joven se llevó una guagua nueva auspiciada por Campolor. Anoche, el humacaeño, José “Tomito” Gándara recibió un cheque de $10 mil luego de contar con el favor del público en las votaciones del “Open Talent Show”.

Desde hace dos meses, el espacio, que se transmite los lunes y de miércoles a sábado a partir de las 6:00 p.m., se convirtió en la plataforma para que personas de todas las edades expusieran su talento y competir por el gran premio. A la final también llegaron José Figueroa y Kamily Rodríguez, quienes se llevaron $1,000 cada uno.

Mientras anunciaba al ganador, el anfitrión del programa, Alex Colón, mejor conocido como Alex DJ, enfatizó que la participación del público fue histórica al registrar más de 80 mil votos. Gándara obtuvo 36,585. Producciones locales como “Objetivo Fama” en 2008 también han hecho historia a través de las votaciones. De l 10 al 18 de mayo de ese año, la competencia de canto recibió 2,679,354 votos. La ganadora fue Cristina Eustace con 894,079 (33.37%).

Una vez se dieron a conocer los resultados, exparticipantes de la competencia, se conectaron a las redes sociales para felicitar al vencedor. De una vez, agradecieron a la producción de “Puerto Rico Gana” por promover este tipo de iniciativas que favorece a los más desventajados.

“Tremendo... Doy gracias a Dios y gracias al programa también por darme la oportunidad de haber participado. Muy buen equipo de trabajo”, escribió Brenda Esquilín. Marisabel Cora, por su parte, comentó: “Hola. Sé que hace tiempo me han mencionado en sus comentarios. Soy Marisabel Cora, la chica que cantó Donna Summer y La Lupe. En verdad que les agradezco que todavía me sigan mencionando y apoyando. El concurso me brindó una oportunidad en seguir persiguiendo mis sueños aunque haya perdido. Pronto, a ver si tengo una banda de rock que quiere contratarme, pero como quiera. Los quiero un montón”.

El “Open Talent Show” es parte del nuevo ofrecimiento de “Puerto Rico Gana”, que en mayo experimentó un cambio de horario. En aquel entonces, el productor Adolfo Ontivero acogió el ajuste con optimismo y precisó que el programa muchas veces se quedaba corto en la emisión de los juegos y desafíos que se realizan desde uno de los estudios de Telemundo. Ahora cuenta con una hora adicional.

“Vamos a realizar más cosas, la audiencia va a poder jugar más. Tendremos juegos más largos, más premios y mucha competencia. A la gente le gusta mucho este programa por la calidad humana del espacio. Siempre hemos procurado realizar un programa de calidad y nuestra meta sigue siendo la misma desde que empezamos a ayudar a la gente de Puerto Rico y entretener”, mencionó Ontivero en entrevista con El Nuevo Día.