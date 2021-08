Zuleyka Mejía Wilson cobró notoriedad en la televisión desde diciembre pasado, cuando llegó al programa Puerto Rico Gana, de Telemundo, con su interpretación del personaje de Betty la fea, que comenzó a imitar la primera vez que se transmitió la telenovela colombiana en Puerto Rico hace 20 años.

Poco a poco, con su espontaneidad, se fue ganando el cariño de los seguidores. Por eso, tras culminada la retransmisión de la novela “Yo soy, Betty la fea” por Telemundo en julio pasado, la producción de “Puerto Rico Gana” informó que la “Betty boricua” seguiría haciendo sus intervenciones en el programa. Sin embargo, la semana después de ese anuncio, el personaje desapareció.

En entrevista con El Nuevo Día, Mejía Wilson expresó que está sumamente preocupada con que su repentina salida de “Puerto Rico Gana” le cierre puertas hacia otras oportunidades televisivas.

A la joven, que se dio a conocer en el programa de juegos por su caracterización del personaje de “Beatriz ‘Betty’ Pinzón”, se le notificó hace tres semanas que su participación en el espacio televisivo culminó.

El productor Adolfo Ontivero le informó en julio a Mejía Wilson que prescindiría de su contrato por servicios profesionales de forma inmediata. La “Betty boricua” alega que la determinación del productor fue provocada en represalia a que ella solicitó una reunión con el presidente y gerente general de Telemundo, José Cancela, encuentro que nunca se efectuó, y a la producción “no le gustó que fuera a pedir esa reunión”.

“Antes de salir del programa, la producción ya me había bajado los días de participación porque el programa con los anunciantes estaba apretado en tiempo. Adolfo fue el que me dijo que iba a prescindir de mis servicios. Eso sucedió una vez salí de la oficina de Cancela. Yo pedí reunirme con Cancela, pero él no estaba. Hablé con Elia Calvo. Lo que quería comunicarle a Cancela era mi interés de hacer otros personajes y si tenía la puerta abierta para tener otras participaciones en otros programas de Telemundo, donde me había invitado anteriormente. Mi deseo no es encasillarme en un solo personaje y en el programa era solo hacer eso”, alega la joven que tuvo su primera oportunidad televisiva en “Puerto Rico Gana” al participar el año pasado en el concurso de la doble de “Betty”.

Mejía Wilson es consciente de que la producción podía prescindir de sus servicios profesionales independientes en cualquier momento. No obstante, lamenta que “no tuve la oportunidad de transformar el personaje después que invertí en ropa y gastos para darme a conocer en la televisión”.

“Tenía la esperanza de seguir... de darme a conocer y no hubo una transformación del personaje o de que me dieran la oportunidad de quedarme. El único objetivo era que me quedara por siempre como ‘Betty la fea’ y ellos quería que me quedara encerrada en ese personaje por siempre. Nadie conoce a Zuleyka Mejía porque me tenían solo para ese personaje”, sostuvo entre llantos la joven que se encuentra de vacaciones sin paga a la espera de retomar su antiguo empleo de cocinera en Antilles High School Fort Buchanan.

Habla la producción del programa

El productor de “Puerto Rico Gana”, Ontivero explicó a El Nuevo Día que la razón por la que Mejía Wilson salió del espacio fue por “diferencias” en relación al personaje.

Ontivero aclaró que “Puerto Rico Gana” es un programa de juegos, por lo tanto las integraciones de los personajes son únicamente para participar en segmentos y no para el desarrollo de un paso de comedia.

En el caso de Mejía Wilson, ella expresó su deseo de hacer otras cosas con el personaje o con otras interpretaciones y la producción entendió que “no tenía razón de ser dentro de un espacio de juegos”.

“No tenía razón de ser el personaje, porque ella misma se sentía incómoda en seguir en el personaje. Entramos en esa diferencia de que yo quería a ‘Betty la fea’ y ella quería hacer otros personajes. Ella estaba por servicios profesionales y le comuniqué que prescindíamos de sus servicios al menos en esta temporada, porque yo no le cierro las puertas”, señaló el productor.

“Los personajes que están el programa es en calidad de personajes. Tatín no se va a quitar el maquillaje para hacer otra cosa, el Mago es el Mago, Finito es tal cual. Quizás en otro programa de la cadena hay espacio para desarrollar personajes, pero nosotros somos juegos y los personajes solo tiene participación corta”, reiteró.

Sobre la supuesta represalia que alega Mejía Wilson, el productor respondió que no es correcto y que él no asumió una acción vengativa.

“Lo único que le dije a ella fue que no procedía meterse en la oficina de un presidente de un canal. Son cosas que no me parecen correctas y se lo dije. No fue una represalia yo no soy así”, concluyó el productor.