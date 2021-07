Anoche, una vez más, Puerto Rico pudo disfrutar el final de una de las telenovelas más exitosas de la historia, “Yo soy Betty, la fea”, protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza). La novela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, se retransmitió por Telemundo.

En esa línea, desde que el canal 2 anunció la retransmisión de la producción que ha sido múltiples veces galardonada, el programa de juegos “Puerto Rico Gana” incorporó a su elenco a la “Betty boricua”, interpretado por Zuleyka Mejía Wilson. Ayer, con motivo del final de la telenovela, Alex DJ, anfitrión del espacio televisivo sorprendió a la intérprete con la noticia de que la dejarían como parte del equipo.

Durante su intervención, el animador aprovechó para resaltar las aportaciones de Mejía Wilson al programa y la buena acogida que el público le ha dado al personaje que puede verse de lunes a viernes desde las 6:00 p.m. Sorprendida, la “Betty boricua” no permitió que acabara la noche para agradecer y expresar su sentir.

PUBLICIDAD

“Aquí leyendo los comentarios tan bonitos del pueblo puertorriqueño que me recibió desde el mi primer día y hoy pedían que me quede en el fin de la novela. Les agradezco cada abrazo y cada apoyo, sus palabras de motivación a seguir y disfrutarse mis ocurrencias. Gracias por divertirse conmigo, le debo a ustedes”, sostuvo la residente de San Juan.

Una vez se hizo el anuncio oficial en las redes sociales de “Puerto Rico Gana”, los “likes” y comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Yo, de verdad, estaba comentando a mi esposo que si la sacaban... los televidentes protestarían. .porque es un gran personaje y ser humano que da alegría al programa”, dijo Maria Green, una de las televidentes. Layra Joan Rosa, por su parte manifestó: “Ella se desenvolvió muy bien y ahora da más gracia con sus loqueras de bailes y ocurrencias”.

En una entrevista con este medio el pasado mes de enero, Mejía Wilson reveló que tardó 20 años para que su personaje llegara a la pantalla televisiva. Aún así, la graduada, quien estudió humanidades y en la actualidad estudia comunicaciones con gerencia de medio en la UMET, no se rindió.

“La gente te dice lucha por tus sueños, pero los sueños cuestan. Desde pequeña se me ha hecho fácil imitar sonidos y voces. Con el personaje de Betty siempre me llamó la atención de cómo ella hablaba con gallitos. Estudié en la escuela de teatro José Julián Acosta en San Juan y adquirir muchas técnicas de actuación. La voz es una de mis fortalezas, no solo puedo imitar la voz de Betty, también he realizado voice overs de efectos especiales para obras de teatro. La verdad es que casi todos los que estudiamos en la escuela de teatro han tenido su oportunidad y a mí no me había llegado hasta la repetición de la novela que saqué a Betty del clóset”, afirmó en aquel entonces.