Dicen que las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo arduo y del esfuerzo.

Un pensamiento similar tiene Luis Tomás Fontánez Morales, mejor conocido como Finito, quien llegó al programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo para formar parte de un segmento y se quedó. Ahora no hay un día en el que su nombre no sea mencionado en el espacio televisivo, y las llamadas del público no paran para que el “disc-jockey” de profesión los represente en los juegos.

“Comencé en el juego de sacar a Finito hace dos años. Ahora hago de todo: desde lanzar el carrito de compras, tirar la bola de baloncesto hasta imitaciones. Estoy más que satisfecho”, dijo el natural de Yabucoa y residente de Las Piedras. En esta última parte Fontánez Morales se ha destacado por sus interpretaciones del dúo Pimpinela y Paquita la del Barrio.

“La transformación de Paquita fue una experiencia brutal. Ahí las muchachas y Linda (maquillista de Telemundo) hicieron un gran trabajo. Le buscamos la vuelta a las cosas y nos divertimos mucho”, describió.

Por más de 15 años, el hombre de hablar pausado se ha dedicado a encender distintas tarimas y eventos en toda la isla con su música. También ha tenido la oportunidad de desarrollarse en una de sus grandes pasiones: la animación. Aunque, según aseguró en entrevista con El Nuevo Día, prefiere expresarse fuera de cámaras porque estas lo ponen nervioso.

En sus años como DJ conoció a Alex Colón (Alex DJ), a quien describió como un “gran e inseparable amigo”. El animador también fue el responsable de introducirlo al programa que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los domingos a las 6:00 p.m. Solo basta ver su dinámica y química frente a las cámaras para darse cuenta que entre los dos apasionados de la música más que una amistad, los une la hermandad.

Finito también aprovechó para agradecer a sus compañeros de “Puerto Rico Gana”: desde los productores, modelos, técnicos e invitados que siempre lo tratan “con cariño y respeto.

“Más que compañeros de trabajo son mi familia. El ambiente que se percibe aquí está brutal. Lo mismo que proyectamos frente a las cámaras es lo mismo que se vive aquí. El ambiente es increíble”, detalló sobre el elenco compuesto por Alex DJ, las modelos Zudelys y Stephanie, el payaso Tatín, el mago MC, El Cabezudo, La Betty Boricua y Pepe.

Un orgullo y ejemplo para su hijo

Fontánez Morales tiene un hijo de 9 años, quien es su mayor motivación en la vida. Por eso, como expresó, continúa en una búsqueda incesante de oportunidades y motivos que le permitan darle un mejor porvenir a su primogénito.

“Mi hijo es mi vida y todo lo que hago lo hago por él, para que se sienta orgulloso. Aunque un día me dijo ‘papi, por favor, no vuelvas a disfrazarte de Paquita”, dijo entre risas. Aun así, Finito aclaró que su hijo se siente “muy feliz y orgulloso” de lo que hace en el canal 2.

Cuando el DJ llegó a Telemundo pesaba 475 libras. Sin embargo, algunas complicaciones con la presión arterial y con su salud en general lo motivaron a bajar de peso durante la crisis sanitaria del COVID-19.

En tan solo un año, el talento de “Puerto Rico Gana” ha logrado rebajar 110 libras con una dieta baja en azúcar y carbohidratos. Además, lo ha complementado con ejercicios y visitas al gimnasio.

“Más allá de verme bien, lo hago por mi salud y por mi hijo que todavía está pequeño”, enfatizó.