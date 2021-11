Desde hace casi una década el animador Josué Carrión, “Mr. Cash” vivía a la sombra de la condición del Alzheimer.

Su padre, Jesús Rafael Carrión de 68 años, fue diagnosticado con la enfermedad hace cinco años, pero desde antes habían señales que la condición estaba ahí. Durante ese tiempo el presentador había estado silente y el tema públicamente para él era un tabú. Mr. Cash estaba en una etapa de negación que le impedía hablarlo públicamente.

El silencio de Carrión era solo de manera pública, ya que siempre ha estado presente en todos los aspectos de cuidado para su padre. Tanto así, que por un año trasladó a su progenitor a St. Cloud en el estado de la Florida y fue su cuidador exclusivo en su residencia. Fue un tiempo de “oro” que atesora y no cambiaría por nada en el mundo.

PUBLICIDAD

No fue hasta ahora, que el animador se atrevió a hablar sobre cómo ha sido el proceso de cuidar a su progenitor y entender la enfermedad. Su apertura es además una exhortación para que las familias que lo viven tengan la libertad de hablarlo sin miedos.

“Uno recibe la noticia y entra en una etapa de aceptación que no te niego que se me hace bien duro. Hay veces que uno todavía está en la negación. Todavía estoy trabajando con eso y me estoy educando lo más que puedo. La verdad es que se me hacía difícil hablar de esto con la gente... de esta terrible enfermedad que hay más casos de lo que uno imagina en la isla”, mencionó el presentador de televisión que junto a su madre Jenny Carrero están al cuidado del paciente, que se encuentra en una etapa moderada de la condición.

“Una de las cosas que uno debe hacer es hablarlo. Papi tiene la condición hace unos años y yo estaba encerrado. No lo hablaba… y uno se quedaba con eso encerrado. Esto no es ninguna vergüenza y es un orgullo poder ayudar a las personas que estén pasando por esto a que sientan comprensión y no rendirse y aceptar la realidad. Hay unas etapas que uno no quieren que lleguen, pero hay que afrontarla. Cuando el paciente no pueda tragar y no pueda valerse, uno debe estar ahí en familia para enfrentarlo”, reconoció Mr. Cash al invitar a que los cuidadores a que se atrevan a exteriorizar sentimientos.

PUBLICIDAD

Del tiempo que pasó con su padre, -que fue después del huracán María y ante la situación de que su madre se enfermó-, Carrión solo tiene memorias de satisfacción por la calidad y el vínculo que creó con don Jesús, su progenitor. “De mis hermanos yo estaba trabajando, pero era menos que antes y dije: ‘echa pa’cá este es mi papá y me toca recompensar lo que él ha hecho por mí. Mientras pueda atenderlo y que no llegue a un ‘Home’ voy a estar con él”, detalló sobre cuando se lo llevó a Florida.

Josué Carrión y sus padres. (Suministrada Suministrada)

Carrión se dedicó por completo a su padre y procuró su bienestar atendiendo las citas médicas, comida, diversión y entretenimiento. En ese sentido, reconoció que aunque fue un reto fue un tiempo maravilloso en el que se apegó más a su padre y vive agradecido por ello.

Luego de un año en Florida, su padre regresó a la isla para vivir con su esposa, su compañera desde hace 50 años. Ver al matrimonio juntos es un regocijo. Caminan de la mano y se cruzan las miradas al hablar de su hijo y del resto de la familia.

Los padres de Mr. Cash viven orgulloso de su hijo y de su regreso a la televisión local. El animador pronto dará vida a su nuevo espacio televisivo en TeleOnce.

¿Don Jesús, usted va a ver su hijo en la televisión?, preguntó El Nuevo Día.

“Seguro que lo voy a ver si es mi hijo”, respondió el padre del animador.

PUBLICIDAD

Para ser una voz activa y no silente como en el pasado, Mr. Cash se une como portavoz y voluntario a la Asociación de Alzheimer en Puerto Rico en sus diferentes iniciativas. La próxima actividad de la organización sin fines de lucro será el 21 de noviembre en Cataño.

Carrión es consciente que el camino que recorrerá con su padre es duro y progresivo ante las diferentes etapa de la condición. por lo que su principal meta es “seguir disfrutando a papi al máximo”.

“Voy a estar pidiéndole a Dios mucha compresión o sanación porque para Dios no hay nada imposible. Lo que queremos es disfrutarlo como familia. Darle amor. Me toca dar todo por ellos”, concluyó.