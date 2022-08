El presentador, Josué Carrión, conocido en el mundo del entretenimiento como Mr. Cash tildó como “una canallada” la decisión que tomó la gerencia de TeleOnce al sacarlo del canal sin previo aviso y no poder despedirse de la audiencia.

El jueves pasado uno de los productores del canal, justo después de la emisión de programa “La bóveda de Mr. Cash”, que ahora se llama “La bóveda de TeleOnce” citó a Carrión para informarle que su contrato de servicios profesionales como talento fue cancelado con el canal. La decisión dejó frío y en shock al animador, ya que a su entender él sería parte de los nuevos cambios de programación que realiza TeleOnce.

La semana que viene el canal inicia su nuevo bloque de programación para el horario “prime time” y nocturno y “La bóveda de TeleOnce” tendrá una temporada.

De acuerdo a Carrión pese a conocer que la gerencia estaba en un proceso de cambios y renovación, ya que se le había notificado que el programa iría en las noches, el presentador entendía que se quedaría en el espacio porque participó de las reuniones de la producción sobre el nuevo formato, fue parte de la sesión de fotos para la nueva temporada y hasta el día antes “nos reunimos para hablar de planes del programa”.

“Honestamente tengo paz en mi corazón porque siempre mi meta fue que el programa siguiera calando y el programa caló porque va para Prime Time. Fue una decisión fría y me tomó por sorpresa, porque me hicieron ver que yo iba para el programa. Ahí es que está la canallada, porque realmente lo que me hicieron fue una canallada. No actuaron profesionalmente. Me lo debieron decir desde un principio. ‘Mira Josué esto es lo que hay y no vas a estar en la nueva temporada’”, indicó el animador que cumplió en agosto un año de contrato con TeleOnce.

Carrión estuvo menos de seis meses frente a la pantalla de TeleOnce, ya que el espacio televisivo estrenó el pasado 1 de marzo. El programa se transmitía a las 2:55 p.m. de lunes a viernes. Aseguró que no se arrepiente del tiempo que tuvo en TeleOnce y que se siente satisfecho con el trabajo realizado.

El presentador afirmó que al tener experiencia en la televisión conoce que los cambios son una constante en la pantalla chica, pero a su juicio no le “dieron el espacio suficiente al programa para desarrollarse, ya que me cambiaron el formato a los dos meses”.

“A los dos meses cambiaron la fórmula original por la que trabajé por siete meses de preparación y a los dos meses de haber estado al aire también se modificó mi contrato como talento con los productores. Todos los movimientos que se hicieron yo daba la mejor cara para el público, pero no era la producción original que había propuesto en un principio. Por eso es que la misma gente notaba el cambio y trabajé muy a gusto con todo el equipo, pero no eran parte de esa propuesta original que presenté”, precisó el presentador que el único talento que recomendó traer al programa fue a Luis Tomás Fontánez Morales, mejor conocido como “Finito”.

Carrión explicó que no tenía injerencia sobre la contratación de talentos y que en las últimas semanas su participación en el show había disminuido en comparación con el inicio del espacio televisivo.

“Siempre he estado bien positivo y siempre fui cortés con la producción. Acepté todos los cambios y trabajé con todos los talentos, con los técnicos y coordinadores de piso. La gente está disgustada con las decisiones de (Lenard) Liberman, pero él es así. Lo mismo le ocurrió a Francis que le cancelaron el programa de hoy para hoy”, sostuvo Carrión quien dijo que recibió una llamada de Francis Rosas en solidaridad.

Lenard Liberman es el presidente de Liberman Media Group y de TeleOnce. Es la persona a cargo de la reestructuración del canal bajo la señal de TeleOnce. Carrión señaló que el proceder de la gerencia del canal es realizar cancelaciones inmediatas como fueron los programas “Ahora es que es” y “Acuéstate con Francis”.

Francis no lo va reemplazar

Carrión detalló que entre lo poco que sabe de la nueva temporada de “La bóveda de TeleOnce”, el productor y comediante Francis Rosas no lo va a sustituir. Él entiende que se van a quedar los talentos actuales y que podría llegar un nuevo animador.

“De verdad lo que más lamento es que no me pude despedir de la audiencia. Pedí a los productores hacer un último programa de despedida y la respuesta fue un no. No entiendo las razones”, concluyó el presentador que por lo pronto seguirá en Puerto Rico y en Florida, donde tiene residencia a la espera de unos nuevos proyectos que “si se dan van a ser muy buenos”.