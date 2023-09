El proceso de votaciones para elegir al gran ganador o ganadora de “Lo 50″ ya arrancó. Antes, los elegidos tuvieron que enfrentarse en las últimas dos pruebas impuestas por El León, quizás, las más difíciles de toda la temporada.

El primer reto consistió en aguantar el mayor tiempo posible debajo del agua. Después de tres rondas, le tocó a la atleta mexicana Macky González retirarse del juego.

Por otra parte, la ex Miss Brasil Universe, Julia Gama, se convirtió en la más elogiada por su sorprende actuación en la prueba. La también exhabitante de “La casa de los famosos 2″ se mantuvo sumergida por dos minutos con 52 segundos.

“Me concentro muchísimo y estoy ya mentalizándome de que yo no abro esta puerta por nada. No está en mis planes. Una vez yo baje al agua, me quedo ahí hasta que Potro me saque, pase lo que pase”, sostuvo Gama.

“Estoy sorprendido, estoy anonadado de la capacidad que tiene este par de comunicarse debajo del agua. Es increíble cómo la hormiga Avatar y Macky tienen esta compenetración acuática”, dijo el ocurrente Potro.

La modelo, asimismo, perdió la segunda prueba de la noche al medirse contra Douglas Castillo. De esta manera, se conoció al grupo de finalistas de la primera temporada de “Los 50″.

Los finalistas son Fernando Lozada, Ana Parra, Lorenzo Méndez, Douglas Castillo y Brandon Castañeda. La decisión final quedó -automáticamente- en manos del público, que desde anoche comenzó a votar por su competidor favorito.

El programa especial donde se entregará el premio tendrá lugar el lunes a las 8:00 p.m. Allí, El León, junto a Jacky Bracamontes, fungirán como anfitriones de una ceremonia que contará con la presencia de los familiares de los finalistas, así como con los eliminados.