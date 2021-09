El actor y empresario argentino Julián Gil inició una nueva “aventura” profesional en la que lo llevará a compartir y entrevistar a distintos ex presidentes de América Latina que marcaron la historia de sus respectivos países y que luego se mostrará en la televisión en formato de documental.

El primero con el que se sentó a charlar fue con Evo Morales, quien fuera presidente de Bolivia desde el 2006 al 2019 y quien salió del poder bajo un manto de corrupción y controversia.

“Evo Morales fue mi prueba de fuego en lo que será una serie de documentos que iremos logrando con diferentes EX MANDATARIOS. Descubrir el ser humano que hay detrás de ese puesto y de paso descubrirme en esta faceta”, explicó Gil en su cuenta de Instagram, mientras quiso dejar claro que no serán entrevistas tde estilo periodísticas. “OJO, no soy periodista, y menos un periodista de política, pero soy humano y curioso, muy curioso. Soy un ciudadano del mundo, de la calle, con un millón de preguntas como tú”.

Según el presentador, la curiosidad por conocer a las figuras que están detrás del poder de un país siempre le había llamado la atención desde joven, razón por la cual no dudó en comenzar este nuevo proyecto del que todavía no se sabe por dónde se emitirá. “Desde mi adolescencia siempre me llamó mucho la atención la psicología y el comportamiento de los presidentes de un país. ¿Cómo se convierten en líderes? ¿Se nace para ser presidente o se construyen en el camino?”, escribió Gil, quien se identifica como puertorriqueño luego de vivir muchos años en la isla. “Tardamos muchos meses para lograr esta entrevista. Nos dieron el sí, y ahí comenzó la aventura para que todas estas interrogantes fueran respondidas. Más de 30 horas viajando: aviones, avionetas, motos, calles de tierra, polvo constante… para llegar a uno de los sitios más recónditos de la tierra, donde hoy día vive el EX PRESIDENTE, EVO MORALES”.

Entretanto, Morales trambién quiso documentar el encuentro que tuvo con Gil en pueblo natal y publicó varias fotos en su cuenta de Instagram junto al artista. “Tuvimos la gran oportunidad de conversar con Julián Gil, reconocido actor de telenovelas durante la filmación de un documental que preparan sobre mi vida”, escribió Morales, quien nació hace 61 años en el pueblo de Isallavi. “Visitamos la casita donde pasé gran parte de mi vida, siempre nos trae buenos recuerdos”.

Tras casi 14 años en el poder, Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre de 2019 en medio de un estallido social que provocó 36 muertos después de unas elecciones denunciadas como fraudulentas. Al otro día, salió de Bolivia asegurando que era forzado por un supuesto golpe de Estado. Regresó del exilio más adelante tras la victoria de su partido en los comicios presidenciales de octubre de 2020, en los que resultó ganador su heredero político, Luis Arce.

Morales, miembro del grupo indígena aymara, se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena de Bolivia. Desde que asumió el poder, se enfocó en una reforma gubernamental en la cual buscaba beneficiar a los indígenas y clases de más bajos recursos. Durante su mandato tomó decisiones muy controversiales dentro del país, provocando marcadas divisiones de opinión, tanto en Bolivia como a nivel internacional.