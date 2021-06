El actor, empresario y modelo argentino Julián Gil, ha publicado en su perfil de Instagram una foto con su hijo, Julián Jr. de 25 años, donde demuestra el lazo de camaradería que hay entre padre e hijo. El joven es fruto de la relación que el actor tuvo con María Hilda Rivero en la década de los 90.

“Si algo supera tiempo y vacaciones con los hijos me avisan ❤️ El nene ya hecho un macharran a sus 25 años feliz de verlo enfocado y realizado…

No me pregunten que no tiene Instagram jajajaja @nicolle_gil fue la fotógrafa 📷

Hijos los AMO 🙏🏼❤️”.

En otra publicación también demuestra lo bien que se lleva con el joven, al que llama cariñosamente “Juliancito” y presume de que su hijo “ya me puede cargar”

El actor, quien actualmente participa en México en la novela “¿Qué le pasa a mi familia?” con el papel de Carlos Iturbide y comparte créditos con Mane de la Parra, Eva Cedeño, también ha mostrado en sus redes sociales su amor por su hija mayor, Nicolle Alejandra Gil, a quien procreó cuando él solo tenía 15 años.

Gil también es el padre de Matías, fruto de su relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Sin embargo, no tiene ningún tipo de relación debido a que la madre del niño tiene la patria potestad. Según se ha publicado, Gil está obligado a otorgar una pensión mensual a pesar de que no tiene contacto alguno con el niño de 4 años.