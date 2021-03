A la par de que se daba a conocer que Marjorie De Sousa regresaba a Televisa en el papel de villana para una telenovela, se incrementaron los comentarios que señalaban que no le iba a costar desempeñar el papel, pues ha sido una malvada respecto a la paternidad del padre de su hijo, Julián Gil.

Hace pocas horas se dio la confirmación de que la actriz venezolana se integra al proyecto “La Desalmada”, a cargo del productor José Alberto “El Güero” Castro.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, refiriéndose a que el papel de malvada de la película ya lo realizaba desde mucho antes; incluso, internautas especulaban qué pasaría si la rubia se llegara a encontrar con Julián en los pasillos de Televisa.

Según la revista People En Español, una fuente cercana a la también cantante dijo que la venezolana “está muy contenta y tiene muy claro que Dios y sus tiempos son perfectos. Tuvo que suceder cuando tenía que suceder”, reveló.

Asimismo, la intérprete parece estar muy satisfecha con su inclusión a este proyecto. “Por lo que ella me comentó es un súper personaje”, agregó.

Hace una semana, la actriz lanzó su nuevo tema musical “Ni Diabla Ni Santa” que, según sus manejadores, es una canción con una fusión de sonidos y ritmos que además narra una historia de una confesión donde se destaca la honestidad de un ser humano donde la conclusión llega a ser, que nadie es diablo ni tampoco santo, simplemente un ser humano.

“Para mí fue un honor trabajar al lado de estos talentosos autores y productores, de una simple llamada cada uno en su perspectiva narra lo que es ser simplemente un ser humano, ni un diablo ni un santo, en mi caso desde un punto de vista como figura pública el no dejarse llevar por el que dirán y simplemente vivir de acuerdo con tu mundo y tu verdad, espero les guste ya que lo hicimos con mucho amor y en mi caso con tremenda gratitud hacia la gente que me sigue, me apoya en mis sueños y que siempre me tienen presente en todo lo que hago. ¡Gracias!”, expresó De Sousa a través de un comunicado.