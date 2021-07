El talento de Julián Gilormini es innato. Se transforma sin mucho esfuerzo para una parodia, imitación o creación de un personaje para hacer reír. El esfuerzo que requiere en una de sus múltiples caracterizaciones se replicó en su entrada a la televisión desde las redes sociales.

Julián, siendo un estudiante de teatro de la Universidad de Sagrado Corazón, es parte de las caras nuevas y dinámicas de la televisión local. Julián se integró este año como talento al programa “¡Ahora es que es!” de TeleOnce.

Julián Gilormini. (XAVIER GARCIA)

Natural de Guayanilla, el joven fue descubierto en las redes sociales al crear contenido de humor con sus caracterizaciones e imitaciones de figuras públicas, como Melina León, Alejandra Guzmán, la doctora Ana María Polo, La Comay, Gloria Trevi, José Feliciano y Amanda Miguel, entre otras.

Precisamente, fue la imitación de la doctora Polo la que le abrió paso en el programa “Ahora es que es”, donde se desempeña como talento junto a Shalimar Rivera, Jasond Calderón y Jéssica Serrano.

PUBLICIDAD

“Comienzo en las redes sociales haciendo parodias de novelas y luego hago a la doctora Polo que fue la que me dio la visión fuera de las redes sociales. El salto a la televisión lo doy como invitado del programa al hacer el personaje de la doctora Polo y posteriormente me quedé porque les gustó mi trabajo”, sostuvo Julián mientras se transformaba en otro de sus personajes, “La abuela”.

Julián mostró a este medio cómo es su transformación para “La abuela”. Utiliza una base más oscura que su piel, exceso de rubor, mascara y un labial llamativo. Consigo lleva una peluca rizada, espejuelos y el vestuario. El resto de la caracterización es improvisación desde la perspectiva de cada invitado en el programa. Una vez está listo, “La abuela” se apodera de él.

“La abuela es bastante pintoresca y labiosa cuando hay invitados en el programa. Me gusta mucho hacer ese personaje porque ella baila, se lo goza todo y la verdad es que cansa hacer el personaje. Hago bastante improvisación con ella y la verdad es que me disfruto hacerlo”, subrayó el joven de 22 años.

La producción de TeleOnce para él ha sido una escuela y afirma que la química que existe en el estudio de grabación es excelente.

“De verdad que esto de la televisión llegó antes de lo que imaginaba. Pensaba que me faltaba un poquito para llegar a eso. Me llegó de una manera que yo no pensaba que iba a pasar y estoy súper agradecido con la producción y el equipo de ‘Ahora es que es’, y el ambiente es tremendo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Sobre su talento para imitar artistas, explicó que empezó a temprana edad de forma natural y que nació en las reuniones de su familia.

“Empecé con las parodias y gustó. Fue ahí que dije hay que darle más forma. Amo imitar a los artistas y siempre con el mayor de los respetos y nunca mofándome de ninguno porque me gusta trabajarlo que sea un homenaje a la persona”, explicó el joven que ha tenido la oportunidad de imitar a Melina León frente a la artista y gozó de su aprobación.

El estudio de cada artista, explicó, lo hace sin exagerar. Busca imitar con exactitud y resaltar alguna característica que sobresale de la persona.

Julián afirmó que su primer amor en las artes es el teatro y por ello espera llevar algunos de sus personajes a las tablas en el momento en que surja alguna oportunidad. De igual forma, anhela llegar a la pantalla grande.

Por lo pronto, se vive cada paso creativo que da en la televisión y en las redes sociales en vías de un mayor crecimiento artístico que le permita demostrar su talento que hasta la fecha resulta irrepetible y fresco.