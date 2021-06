Los martes y sábados son los únicos dos días de la semana en que “Puerto Rico Gana” no se transmite por Telemundo. Sin embargo, esta noche, los fanáticos de Alex DJ y el resto del elenco del espacio televisivo podrán verlos en una transmisión especial de “Raymond y sus Amigos”.

“Cuando estos dos corillos se juntan, el resultado es explosivo”, promete la promoción del programa de hoy, que muestra a “Luiso”, interpretado por Rosko Jaime, gritándole con euforia a Alex DJ.

“Eso no me lo pierdo yo. Me encanta el junte”, expresó una seguidora.

Desde el pasado mes de mayo, el programa producido por Adolfo Ontivero cambió de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

El espacio de juegos presentado por el animador Alex Colón, nombre verdadero del anfitrión, llegó a ocupar el horario estelar que hasta ese entonces tuvo la extensa novela “Llegaste tú”, cuya emisión se prolongó por cinco temporadas en la televisión.

En ese momento, el cambio de horario representaba un reto para la única producción local que regala dinero en directo a la audiencia a través de juegos, desafíos y competencias.

“Estamos muy contentos con el nuevo cambio y la oportunidad que nos ha dado Telemundo en este horario ‘prime time’. Ahora será por dos horas con más juegos, entretenimiento, premios y cosas que antes no nos daba tiempo las vamos a poder realizar. Estoy feliz”, mencionó el animador que se ha mantenido al frente del espacio por dos años ininterrumpidos en medio de los temblores, pandemia y cambios de horarios.