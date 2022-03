La representante de Polonia, Karolina Bielawska, se coronó como la nueva Miss Mundo 2021 en el certamen que se celebró en la noche de hoy, miércoles, en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

La nueva reina sustituye a la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la posposición de la competencia en 2020 y 2021 por la crisis de salud mundial por el COVID-19.

Miss Polonia prevaleció ante las candidatas de Estados Unidos, Shree Saini, quien quedó como primera finalista; y Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien quedó segunda finalista.

El cuadro de las 6 semifinalistas lo completaron: Indonesia, Pricilia Yules; México, Karolina Vidales; e Irlanda del Norte, Anna Leitch.

De acuerdo con datos compartidos por la Organización de Miss Mundo, Bielawska estudia una maestría en administración y aspira a continuar estudios para un doctorado. La nueva reina de belleza, que se ha desempeñado como modelo, anhela convertirse en motivadora. Dentro de sus pasatiempos, disfruta nadar y bucear, jugar tenis y bádminton. Bajo su lema “la grandeza es medida por el coraje y el corazón”, disfruta hacer trabajo voluntario.

PUBLICIDAD

/ La representante de Polonia, Karolina Bielawska, se coronó como la nueva Miss Mundo 2021. (Stephanie Rojas)

El certamen se celebró en la noche del miércoles en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan. (Stephanie Rojas)

Bielawska estudia una maestría en administración y aspira a continuar estudios para un doctorado. (Stephanie Rojas)

La nueva reina de belleza, que se ha desempeñado como modelo, anhela convertirse en motivadora. (Stephanie Rojas)

Dentro de sus pasatiempos, disfruta nadar y bucear, jugar tenis y bádminton. (Stephanie Rojas)

Bajo su lema “la grandeza es medida por el coraje y el corazón”, disfruta hacer trabajo voluntario. (Stephanie Rojas)

La nueva reina sustituye a la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la posposición de la competencia en 2020 y 2021 por la crisis de salud mundial por el COVID-19. (Stephanie Rojas)

Miss Polonia prevaleció ante las candidatas de Estados Unidos, Shree Saini, quien quedó como primera finalista; y Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien quedó segunda finalista. (Stephanie Rojas)

La ceremonia, de tres horas de duración, tuvo fallos y abucheos. (Stephanie Rojas)

El cuadro de las 6 semifinalistas lo completaron: Indonesia, Pricilia Yules; México, Karolina Vidales; e Irlanda del Norte, Anna Leitch. (Stephanie Rojas)

Para la gala final, compitieron 40 candidatas a convertirse en Miss Mundo 2021. (Stephanie Rojas)

Las competidoras abrazaron a Bielawska tras ser coronada. (Stephanie Rojas)

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, recibió fuertes aplausos del público. (Stephanie Rojas)

Puerto Rico queda fuera de las 13 semifinalistas

La puertorriqueña Aryam Díaz quedó fuera del grupo de las 13 semifinalistas. La boricua, quien ganó el título en el certamen local representando a Naranjito, competía en busca de la tercera corona de belleza de la organización para el país.

Rostros que reflejan decepción se pudieron apreciar desde el público por la selección de las 13 semifinalistas. Gritaban incesantemente los nombres de Puerto Rico y Venezuela.

A coro, un grupo de puertorriqueños cantaba fuertemente: “Vámonos, vámonos, vámonos, que la parranda se acabó”. Decenas de personas se levantaron de sus asientos, mostrando desinterés en lo que resta del evento final.

/ La puertorriqueña Aryam Díaz, quien ganó el título en el certamen local representando a Naranjito, competía en busca de la tercera corona de belleza de la organización para el país. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

Sin embargo, la boricua quedó fuera del grupo de las 13 semifinalistas. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

Rostros que reflejan decepción se pudieron apreciar desde el público por la selección de las 13 semifinalistas. A coro, un grupo de puertorriqueños cantaba fuertemente: “Vámonos, vámonos, vámonos, que la parranda se acabó”. Decenas de personas se levantaron de sus asientos, mostrando desinterés en lo que resta del evento final. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

A la puertorriqueña Aryam Díaz le tocó realizar una pasarela junto a la representante de Polonia, Karolina Bielawska, quien se coronó como la nueva Miss Mundo 2021; Miss Irlanda del Norte, y Sri Lanka. (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

Al cuadro de las 13 finalistas lograron entrar: Vietnam, Thi Ha Do; México, Karolina Vidales; Irlanda del Norte, Anna Leitch; Filipinas, Tracy Perez; Polonia, Karolina Bielawska; Somalia, Khadija Omar; Estados Unidos, Shree Saini; Colombia, Andrea Aguilera; República Checa, Karolina Kopincova; Francia, April Benayoum; India, Manasa Varanasi; Indonesia, Pricilia Yules; y Costa de Marfil, Olivia Yace. (Stephanie Rojas)

Los anfitriones del evento fueron la personalidad de televisión Peter André y el actor y cantante, Fernando Allende. (Stephanie Rojas)

El criptomagnate estadounidense Brock Pierce fue abucheado fuertemente en diversas ocasiones durante la noche. (Stephanie Rojas)

La diseñadora Stella Nolasco estuvo entre el panel de jueces. (Stephanie Rojas)

Al cuadro de las 13 finalistas lograron entrar: Vietnam, Thi Ha Do; México, Karolina Vidales; Irlanda del Norte, Anna Leitch; Filipinas, Tracy Perez; Polonia, Karolina Bielawska; Somalia, Khadija Omar; Estados Unidos, Shree Saini; Colombia, Andrea Aguilera; República Checa, Karolina Kopincova; Francia, April Benayoum; India, Manasa Varanasi; Indonesia, Pricilia Yules; y Costa de Marfil, Olivia Yace.

Para celebrar la entrada de la candidata de México al cuadro de las 13 semifinalistas, en la pausa comercial entonaron la canción “Cielito Lindo”, mientras levantaban unas letras con luminarias que leían “México”.

Esta noche se hizo historia. Por primera vez, Puerto Rico se convirtió en el escenario de la celebración del certamen internacional Miss Mundo 2021 en su septuagésima edición, que originalmente se celebraría a mediados de diciembre del año pasado y fuera pospuesto por un brote de COVID-19 entre candidatas y personal del concurso.

Fallas y abucheos

La transmisión del certamen contó en varias ocasiones con interrupciones abruptas y fallas de sonido, así como con evidente falta de coordinación en la transición de algunas intervenciones.

PUBLICIDAD

El espacio reducido del recinto llevó a que la orquesta permaneciera de fondo en el escenario a lo largo del evento, de tres horas de duración, lo que restó un espacio exclusivo para el protagonismo de las candidatas.

Miss Mundo 1975, la puertorriqueña Lady Wilnelia Forsyth o Wilnelia Merced, contó con una intervención especial para honrar la misión y el legado del concurso a través de los 70 años de historia, que se rige balo el lema “Belleza con propósito”.

Con esta premisa, formó parte del encendido de 7,000 velas en solidaridad con Ucrania y el mensaje de paz solicitado por Miss Mundo Ucrania 2016, Oleksandra Kucherenko.

Sin embargo, fue empañado al ser recibida por abucheos, que se repitieron con la presentación del criptomagnate estadounidense Brock Pierce, involucrado en el escándalo de la demanda de Puerto Rico With A Purpose (PRWAP) a Reignite Reignite Inc. y Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016.

Los abucheos a Pierce también ocurrieron cuando fue presentado, momentos antes, como miembro del jurado.

Julia Morley, presidenta del certamen, también fue recibida continuamente con abucheos.

La voz de Toni-Ann Singh, Miss Mundo 2019, en el tema The Prayer y Never Enough, lució desentonada, en especial con los tonos más agudos.

A las 8:00 p.m. dio inicio la transmisión en directo desde el nuevo Coca-Cola Music Hall, que los puertorriqueños podrán ver a través de TeleOnce y en Estados Unidos por el canal Reelz. En el espectáculo de tres horas, una de las 40 semifinalistas, que previamente fueron seleccionadas, se convertirá en la nueva soberana, que será coronada por la jamaiquina Toni Ann Singh.

PUBLICIDAD

Al comienzo de la transmisión, el primer piso del recinto, ocupado por unas 68 mesas, no estaban llenas en su totalidad, para una capacidad de 580 personas.

Durante la presentación inicial de las candidatas, el público presente se dejó sentir y, entre aplausos y gritos, mostró su apoyo cuando se nombraron a las candidatas de Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Filipinas, Chile, Bahamas, México, Suráfrica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Ucrania, y Botswana.

Mientras transcurrían las pausas comerciales, se escuchaban estribillos como: “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, tanto en la planta principal como en el tercer piso del Coca-Cola Music Hall, donde abundaban las banderas de la monoestrellada.

Asimismo, se mostraron muy eufóricos los seguidores de México, Venezuela y Costa de Marfil, quienes daban gritos y ondeaban sus respectivas banderas.

”¡Qué gane una latina!”, fue otro de los estribillos que se repitió en varias ocasiones, proveniente de una de las mesas ocupadas por mexicanos.

Las beldades latinas que clasificaron son: Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Venezuela, Nicaragua, Paraguay y México.

Las 15 candidatas que ganaron las minicompetencias son: Botsuana, Camerún, Costa de Marfil, Estados Unidos, Filipinas, India, Inglaterra, Kenia, México, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica y Venezuela.

Los anfitriones del evento, por su parte, fueron la personalidad de televisión Peter André y el actor y cantante, Fernando Allende.

Durante la noche, se mostró un contenido de video pregrabado por todo Puerto Rico de las 98 concursantes originales, provenientes de distintas partes del mundo. Asimismo, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el director musical Ángel Vélez, tuvo una actuación musical.

PUBLICIDAD

/ Miss World Polonia 2021 (Miss World)

Miss World Hungría 2021 (Suministrada)

Miss World Puerto Rico 2021 (Suministrada)

Miss World Colombia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World República Checa (Suministrada)

Miss World Irlanda del Norte 2021 (Suministrada)

Miss World Francia 2021 (Suministrada)

Miss World Ecuador 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Guinea Bissau 2021 (Suministrada)

Miss World Bahamas 2021 (Suministrada)

Miss World Malasia 2021 (Suministrada)

Miss World Brasil 2021 (Miss World)

Miss World Madagascar 2021 (Suministrada)

Miss World Indonesia 2021 (Suministrada)

Miss Trinidad y Tobago 2021 (Suministrada)

Miss World Argentina 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Canadá 2021 (Miss World)

Miss República Dominicana 2021 (Miss World)

Miss World Somalia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Chile 2021 (Suministrada)

Miss World Sri Lanka 2021 (Suministrada)

Miss World Vietnam 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Islandia 2021 (Suministrada)

Miss World China Macao 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Irlanda 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Costa de Marfil 2021 (Suministrada)

Miss World México 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Mongolia 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World India 2021 (Suministrada)

Miss Worls Inglaterra 2021 (Suministrada)

Miss World Kenia 2021 (Suministrada)

Miss World Filipinas 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Sudáfrica 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Estados Unidos 2021 (Miss World)

Miss World Paraguay 2021 (Suministrada)

Miss World Camerún 2021 (Suministrada)

Miss World Nepal 2021 (Miss World)

Miss World Venezuela 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Nicaragua 2021 (Suministrada / Ricardo Acevedo)

Miss World Botswana 2021 (Suministrada)

Algunas de las candidatas favoritas de Miss Mundo 2021. (Suministrada)

En las afueras de Distrito T-Mobile, el público general tuvo la oportunidad de presenciar la transmisión en vivo de la final de Miss Mundo en sus pantallas digitales.

Marcado por escándalos

Desde finales del año pasado, el evento ha sido marcado por diversos escándalos. El primero, relacionado con la posposición del certamen en diciembre del año pasado por el aumento de casos con COVID-19 reportados dentro de la organización.

Posteriormente, por la demanda de Puerto Rico With A Purpose (PRWAP) alegando un presunto fraude por parte de la exreina de belleza Stephanie del Valle, gestora inicial del evento en Puerto Rico a través de Reignite Inc. Y luego, por la contrademanda millonaria de Miss Mundo 2016 por daños morales, angustias mentales, daños punitivos y la pérdida de oportunidades para hacer negocios.

Además, Del Valle, quien originalmente participaría como presentadora del evento, anunció en febrero su decisión de renunciar a este rol tras denunciar un comportamiento “difamatorio” e “injusto” por parte de la organización del certamen.