Mujer de fuerte personalidad y belleza latina, Kate del Castillo celebra este 23 de octubre cinco décadas de una vida en la que no han faltado polémicas como la relacionada con el narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán. Llegó a reunirse con él en 2015 junto al actor Sean Penn y terminó siendo investigada por el Gobierno mexicano, no pisando su país en tres años y teniendo que dormir con una pistola bajo la almohada.

Pero si Kate echa la vista atrás a su vida, en la que no le faltan dos exmaridos, acumula más mieles que hieles.

“La reina del Sur”

Hija del famoso actor mexicano de telenovelas Eric del Castillo y de Kate Trillo, tuvo una infancia muy feliz. Siempre quiso ser actriz y desde los 19 años no para de actuar, siendo muy valorada en Latinoamérica y a nivel internacional.

Kate del Castillo debutó en cine con “El último escape” y se hizo un nombre con “Muchachitas” (1991), famosa telenovela a la que seguirían “Mágica juventud”, “La mentira”, “Ramona” o “Bajo la misma piel”, y en 2007 se estrenó en Hollywood con la película “La misma luna”.

Llegan luego, entre otras, “Julia”, “Colosio”, donde hace de periodista, o “K-11″, interpretando a un hombre transexual.

Pero su éxito más rotundo comienza en 2011, como Teresa Mendoza para la telenovela “La reina del Sur” (Telemundo y Netflix), basada en el libro homónimo del escritor Arturo Pérez-Reverte. Lanzó su carrera y una década después va por la tercera temporada.

Su personaje, una mexicana a la que las circunstancias le llevan a convertirse en narcotraficante, le cambió la vida, suele reconocer Kate del Castillo. Para ella es “un personaje exquisito, que cualquier actriz se siente súper contenta de hacer”.

Entre medias no le han faltado películas, como la de terror “Visitantes” o “Los 33″ junto a Antonio Banderas y basada en la historia de los mineros chilenos atrapados.

El truculento episodio con “El Chapo”

Uno de los episodios que más le han marcado fue el protagonizado con Joaquín “el Chapo” Guzmán, primero a raíz de un tuit, luego a través de los abogados de ambos y después con un encuentro en persona.

Todo se remonta a 2012, cuando la actriz escribe en Twitter una carta que incluía estas palabras: “Hoy creo más en el `Chapo´ Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el SIDA, etc. para su propio beneficio y riqueza”. “¿Sr Chapo, no estaría padre que empezara a traficar con el bien?”.

Los abogados de “El Chapo”, entonces en prisión, contactaron con ella y le ofrecieron los derechos sobre su biografía. La actriz comienza a producir la posible película y Sean Penn se interesa por el proyecto.

En 2015, con el narco fugado de la cárcel, se produce el famoso encuentro entre ambos y Penn, como queda inmortalizado en fotografías.

Al año siguiente la revista Rolling Stone publica el relato de Sean Penn sobre los hechos y México investiga si la intérprete ha recibido dinero negro de Guzmán para su marca de tequila (Honor del Castillo) o para el rodaje de una película sobre el narcotraficante.

Del Castillo cree que fue víctima de una traición del actor estadounidense al haber asegurado que ella fue su intermediaria para llegar al narcotraficante, que fue capturado de nuevo.

En 2017, el Gobierno mexicano archivó el caso y en diciembre de 2018 volvió emocionada a su país, dando una rueda de prensa ante más de 150 medios.

Esta truculenta historia ha dado de sí para una serie documental en Netflix (“Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo”) o para la obra teatral “I’m Okate!”.

Ambos trabajos supusieron para la actriz, que reside en Los Ángeles, “una catarsis” para su paz mental.

Sin parar de trabajar

Volvió al trabajo en 2017 con la serie de intriga “Ingobernable” y estuvo nominada a los Premios Platino.

Después, tanto como actriz o como productora, ha seguido rodando: la serie “Armas de mujer”, las películas “Bad boys for life”, “Cold dead hands”, “Hunting Ava Bravo” o “A cuban girl´s guide to tea and tomorrow”, así como en 2022 la serie “A beatiful life”, versión latina de la obra de “Ana Karenina” de Tolstói.

Del Castillo, que fue Estrella del Año para la revista People en español en 2007, presentó el pasado septiembre junto al también artista mexicano Jaime Camil la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 desde Miami. Ella lo hacía por segunda vez.

Activismo social y político

La actriz no se muerde la lengua para denunciar lo que considera injusto, en especial todo lo que tiene que ver con las mujeres, las políticas migratorias y los animales, siendo reconocida con distintos galardones. Este año se le ha entregado el premio Mujer Defensora de los Animales de PETA (“People for the Ethical Treatment of Animals”) latino.

Del Castillo, que ha llegado a contestar tajantemente a un reportero que le llamó “amor” al hacerle una pregunta, es muy sensible con los temas de violencia machista ya que durante su matrimonio con el futbolista Luis García, entre 2001 y 2004, sostiene que sufrió malos tratos.

Después estuvo casada con el actor Aarón Díaz. Con ninguno de ellos tuvo hijos.

En una entrevista con la legendaria presentadora mexicana Talina Fernández aseguraría que en amor ha elegido “mal”. No obstante, ahora parece que es feliz con su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena.