La modelo, conductora y actriz Kiara Liz Ortega está más que feliz de poder regresar a la pantalla chica de los televidentes para ofrecer pistas al público y a los investigadores que los lleve a descubrir quién se esconde detrás de los nuevos y enigmáticos personajes de la quinta temporada del programa “¿Quién es la Máscara?”, que se transmite los domingos desde las 8:00 p.m. por TeleOnce.

Para la boricua, quien lleva las cinco temporadas como encargada del “backstage” le emociona reencontrarse en el escenario con sus colegas y amigos, Omar Chaparro, Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y la nueva investigadora, Martha Higareda.

“Creo que, de todas las temporadas, después de tanto tiempo, la confianza que hay con el equipo de trabajo y los compañeros, nos sentimos en familia y esta temporada lo demuestra, es una muy entretenida y dinámica”, expresó la ex Miss Universe Puerto Rico 2018 en entrevista con El Nuevo Día.

Según se informó, esta temporada contará con 10 capítulos, y un elenco de 19 celebridades, quienes competirán infiltrados bajo vistosos y excéntricos personajes y presentaciones, mientras buscan confundir al equipo de investigadores y a la audiencia con pistas sobre sus posibles identidades. El último famoso en ser descubierto, será el ganador.

PUBLICIDAD

/

Continuar formando parte de esta entretenida apuesta televisiva le permite a Kiara Liz, según contó, seguir aprendiendo del mundo del espectáculo, en el que se estrenó como presentadora tras ganar en 2020 la octava edición del concurso de baile “Mira Quién Baila” de Univisión.

“Cada día que vamos a grabar el ‘show’ aprendo algo de mis compañeros como Omar, Carlos, Yuri, que tienen años en la industria del entretenimiento. Y lo hacen muy bien. Es enriquecedor todo lo que puedo aprender compartiendo con ellos sobre el escenario”, añadió emocionada.

“¿Quién es la Máscara?” es y seguirá siendo un proyecto muy especial para ella, pues, además de ser su primera oportunidad como conductora en un programa, le fascina la idea de que sea uno que ayude a despejarse, reír a carcajadas y que pueda disfrutarse en familia.

Los investigadors y presentadoras del programa “¿Quién es la Máscara?". (Suministrada)

“Lo más que me encanta de este programa es que mis sobrinas lo pueden ver. Es para la familia, un programa refrescante. Hoy día estamos viendo tanto contenido en televisión, mucho drama. Y ya con lo que estamos viviendo día a día en el mundo, creo que es bueno tener programas como estos, que nos puedan sacar un momentito de la realidad, y llevarnos a algo divertido y familia. Y hasta pueden apostar, es un juego. Nosotros nos divertimos en el estudio y también el público con su familia. Creo que eso es lo que hace a este programa uno tan especial”, enfatizó la presentadora de 30 años.

Desde hace ya algunos años, la puertorriqueña graduada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, se ha desempeñado en múltiples facetas que le apasionan. Afortunadamente, Kiara Liz ha logrado encontrar el balance perfecto para alcanzar cada una de las metas que se propone, abriéndose paso y sin limitarse.

PUBLICIDAD

“A medida que voy haciendo diferentes cosas, me voy abriendo y conociendo personas. Creo que, el no limitarme nada más en algo, me ha dado las herramientas para seguir avanzando y poder hacer de todo”, confesó.

“A mí me encanta mantenerme ocupada, y a veces la actuación tiene sus momentos en el que no está pasando nada, como el pasado año con la huelga. Creo que estas cosas que estoy haciendo, tanta televisión, actuación, y mi colección de ropa, me mantienen ocupada. Cuando no estoy haciendo nada me siento rara, y estoy buscando que hacer”, dijo entre risas.

“¿Cuál es la clave para lograr conseguir ese balance?”, se le preguntó.

“Pues, creo que, al ser cosas que me gustan, no se sienten como un trabajo ni una carga y me lo disfruto. Soy consciente que me falta mucho por aprender, y en cada cosita que hago, me sigo desarrollando”, concluyó la modelo.