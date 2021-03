Natural de Caguas, pero con una carrera en pleno ascenso en México y Estados Unidos, Liz Dieppa celebra la oportunidad de que el público boricua pueda verla a partir de mañana lunes a las 10:00 a.m., por Telemundo, en “La suerte de Loli”, una telenovela que servirá como escaparate para demostrar su talento histriónico.

Liz Dieppa caracteriza a “Carol”, quien es prima de “Sam”, quien perdió a su madre recientemente. “Carol Torres es la villana juvenil de ‘La suerte de Loli’. Estoy muy agradecida, porque es mi primer personaje con mucho peso dentro de una historia de Telemundo”, expresó la artista de 28 años. “Carol es muy caprichosa, jura que es la más popular y que es la más bella. Sin sus ‘likes’ y sin seguidores en las redes sociales, ella muere. Sam es todo lo contrario, su prima es la buena, la inteligente, la niña tranquila”.

La telenovela “La suerte de Loli”, que se estrenó en el mercado de Estados Unidos a finales de enero, cuenta la historia de “Loli Aguilar” (Silvia Navarro), una exitosa productora ejecutiva que trabaja en la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que ella disfruta de su libertad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Jacqueline Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos. La noticia toma a todos por sorpresa y especialmente a Loli, quien siente que es la persona menos indicada para esa tarea. Loli enfrentará su nueva realidad y aprenderá que el trabajo no lo es todo en la vida, mientras descubre que el verdadero significado del éxito es la familia y el amor.

El elenco estelar de La suerte de Loli, incluye también a Christian Chávez (”Rebelde”), Rosa María Bianchi, Alejandro López, Gisella Aboumrad y Amaranta Ruiz. El elenco de reparto incluye a Dieppa, Andrés Cotrino, Polo Monárrez, Dalexa Meneses, Diego Escalona, Karla Monroig, Marielena Dávila, Mika Kubo, Vince Miranda, Roberto Escobar, Javier Díaz Dueñas, Fernando Carrera, Maite Embil y Ricardo Kleinbaum.

Tambié en “El cuartito” entre otros estrenos

Además de la telenovela, Dieppa trabajó en la película “El Cuartito”, cuya premier se llevará a cabo el miércoles, 10 de marzo, mientras que será estrenada en los cines el 25 de marzo. Es una comedia que se filmó a principios del 2020, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Fausto Mata, Mario de la Rosa y Claribel Medina, entre otros. Esta es la historia de cinco personajes que intentan entrar a Puerto Rico, pero por X o Y razón no los dejan y los encierran en un cuarto en el aeropuerto. La puertorriqueña hace el papel de una mexicana, cuyo esposo tampoco puede entrar a la isla. “Soy puertorriqueña, nací en Caguas, pero toda mi carrera de actuación la hice en México, por lo que agarré el acento de allá. Es curioso, porque mis personajes en la mayoría han sido mexicanos. En esta ocasión, grabé la película en Puerto Rico, pero haciendo de mexicana”, comentó la joven, quien estudió en intermedia y escuela superior en la Radians School, en Cayey.

Por otro lado, otra película en la que actúa la puertorriqueña se estrenará el 11 de marzo en México. En esta ocasión Dieppa es la protagonista de un filme de terror llamado “Juega conmigo”, dirigida por Adrián García Bogliano. Aquí, la actriz interpreta a una chica de pueblo, tímida y huérfana que trabaja cuidando unos niños que son muy traviesos. Estos niños invocan la presencia de un ser maléfico y el personaje de Dieppa tiene que defenderlos de éste. Esta es la segunda película de terror en la que participa la joven, quien estudió mercadeo en la Universidad de Sagrado Corazón y que luego estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), en la Ciudad de México.

Luego de tener un 2020 sumamente ajetreado, la actriz no tiene ningún proyecto en las próximas semanas, razón por la cual aprovechará este momento para recargar energías y disfrutar junto a su familia aquí en Puerto Rico. Sin embargo, tiene puesto en su horizonte un nuevo reto en su vida profesional. “Quiero regresar a México y hacer música. Siempre la música ha estado presente en mi vida, pero ha sido esporádica. Sin embargo, esta vez sí quiero cantar y grabar canciones en español y ver hasta dónde me lleva”, explicó Dieppa, quien también tomó clases de baile en su niñez y adolescencia. “El próximo paso será reunirme con un director musical, ya que tengo una canción que hace dos años la escribimos y le hicimos música”. Aunque la artista todavía no ha determinado qué tipo de música le gustaría grabar, sí le gustan mucho géneros como country, folk, indie folk e indie rock.