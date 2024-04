“La Divaza” sobre Maripily Rivera: “Es mi espíritu animal”

“Lo más importante era poder dormir tranquilos. Ustedes no saben la paz mental que eso trae. Y después de tantos problemas, era necesario. Yo les dejé la tarea a los chicos de que lo piensen”, enfatizó.

“Me dejé influenciar un poquito a tener ciertas actitudes con Maripily. Me di cuenta que realmente estaba mal lo que yo estaba haciendo”, confesó en otra entrevista.

"Me da mucho miedo", confesó la boricua durante el reciente posicionamiento en La Casa de los Famosos 4.

“En una parte estaba tan cegado de sentimientos que tenía por el equipo, y lo que sentíamos que ella había hecho con nosotros. Empecé a sentir que yo no estaba siendo honesto conmigo mismo y no estaba respetando mis principios. Quise pedirle perdón a Maripily porque sentía que era una situación que no debería estar pasando. Estoy muy feliz que por lo menos antes de irme fue una situación que intenté resolver”, concluyó.