La periodista de “Telenoticias” de Telemundo, Luisa Sotero, sumó hoy otra experiencia a su carrera. Después de que la semana pasada su colega Glorinel Soto anunció que dejaría de ser ancla de la edición de fin de semana para fungir como reportera de lunes a viernes, la ponceña asumió el rol.

Aunque el Canal 2 no ha confirmado si el movimiento será permanente, la audiencia acudió a las redes sociales con mensajes de felicitaciones y elogios para la ganadora de la categoría de Bellas Artes en Premios ENDE 2013.

“Creo que eres quien debe acompañar a Jeremy Ortiz los fines de semana”, “Me alegra verla de ancla, lo está haciendo muy bien, bendiciones todas” y “Yo sabía que tú serías coancla”, son algunos de los mensajes en Instagram.

Hoy, la egresada de la Escuela de Comunicación Ferre Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, contó con el arreglo personal del artista del maquillaje Ángel Rodríguez. “El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te acerca aún más a la meta que deseas”, escribió el profesional de la belleza.

PUBLICIDAD

Por otra parte, ayer, Sotero presentó una noticia desde los estudios del Canal 2, ubicados en Hato Rey. A través de un corto vídeo, la comunicadora compartió parte de la experiencia con sus seguidores.

“Hoy, por primera vez me tocó presentar una noticia en el estudio de Telenoticias. Un honor laborar con grandes periodistas”, manifestó.

El pasado 14 de febrero, Sotero sorprendió con la noticia de que, en el 2021, enfrentó un diagnóstico de cáncer de seno a sus 27 años.

“Si fueses mi hija, te diría que lo que no es de uno, se saca del cuerpo”, fueron las palabras de su médico luego de realizarse varios estudios.

“No sabíamos en ese momento que era cáncer”, agregó. “El tener ese diagnóstico de frente a mis 27 años, sí me entró mucha duda de cómo poder expresarlo”, dijo, sobre el momento en que se confirmó el padecimiento.

La periodista, ahora sobreviviente de cáncer, aseguró que se dedicará a educar sobre la detección temprana y la importancia de los exámenes de rutina. De igual forma, Ortiz detalló el proceso al que se sometió su compañera para llegar a la recuperación total.

“Su decisión particular fue, además de la menopausia inducida que bloquea el efecto del estrógeno, someterse a una masectomía bilateral que implicó la remoción de todo el tejido como prevención y una posterior reconstrucción de senos. Hoy se arma de valor para contar su historia, no para alarmar, sino como una voz de conciencia que les recuerda a las jóvenes que no, el cáncer no es exclusivo de los adultos mayores”, informó.