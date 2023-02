La reportera de “Telenoticias Fin de Semana”, Luisa Sotero, enfrentó un diagnóstico de cáncer de seno a sus 27 años. Lo anterior se dio a conocer a través de un reportaje especial realizado por su compañero y amigo Jeremy Ortiz.

Sotero compartió que su diagnóstico llegó en octubre de 2021.

“En ese momento, salió que estaba todo bien, pero pasó el tiempo y sentía unas punzadas”, expresó Sotero sobre la primera biopsia que arrojó negativo.

Sin embargo, la molestia permaneció y la joven periodista decidió buscar una segunda opinión. “Si fueses mi hija, te diría que lo que no es de uno, se saca del cuerpo”, fueron las palabras de su médico luego de realizarse otro estudio.

“No sabíamos en ese momento que era cáncer”, agregó. “El tener ese diagnóstico de frente a mis 27 años, sí me entró mucha duda de cómo poder expresarlo”, dijo, sobre el momento en que se confirmó el padecimiento.

Su madre, Raquel Franceschini, quien también fue entrevistada en el reportaje, expuso que la noticia representó una prueba dura. También compartió el primer pensamiento que vino a su mente.

“Me llené de tristeza. Lo primero que hice fue reclamarle a Dios por qué enfermar a mi hija y por qué no enfermarme a mí”, dijo.

Zugey Lamela y Walter Soto León, reporteros anclas de “Telenoticias 4PM” aprovecharon para mostrar su solidaridad con su compañera de trabajo. También reconocieron su valentía y fortaleza por continuar frente a las cámaras durante el proceso que comenzó a finales del 2021.

“No andaba lamentándose, ni renegando”, enfatizó Soto León.

En el reportaje, Sotero, ahora sobreviviente de cáncer, aseguró que se dedicará a educar sobre la detección temprana y la importancia de los exámenes de rutina. De igual forma, Ortiz detalló el proceso al que se sometió su compañera para llegar a la recuperación total.

“Su decisión particular fue, además de la menopausia inducida que bloquea el efecto del estrógeno, someterse a una masectomía bilateral que implicó la remoción de todo el tejido como prevención y una posterior reconstrucción de senos. Hoy se arma de valor para contar su historia, no para alarmar, sino como una voz de conciencia que les recuerda a las jóvenes que no, el cáncer no es exclusivo de los adultos mayores”, informó.