Anoche, el ambiente del estudio del programa Enamorándonos de Univision, que se transmite por TeleOnce, se tornó de tristeza cuando la presentadora Ana Patricia Gámez anunció que permanecerá en este programa hasta el próximo mes de junio para luego dedicarse a ser madre 24-7.

Después de trabajar 10 años en la televisión tras haber sido seleccionada como Nuestra Belleza Latina en el año 2010, dio la noticia de tomar una pausa en su carrera en favor de sus niños Giulietta y Gael, de 5 y 2 años.

“He tenido muchas bencidiones en mi vida, grandes experiencias, no he dejado de trabajar. He sido afortunada por eso, porque he pertenecido a un programa de transmisión diaria desde entonces”, dijo la presentadora, quien formó parte del programa “Despierta América”.

Tomada de la mano de su compañero, el presentador y periodista Rafael Araneda, se dirigió a la audiencia y a los miembros del palco, quienes se mostraron sorprendidos y a la vez compungidos.

PUBLICIDAD

“Ha llegado una decisión a la vez difícil como profesional, pero quienes son madres entienden lo difícil que a veces es dejar a sus hijos en momentos que tenemos que salir a trabajar. Como hija también, cuando me despedí de mi padre y ya no lo volví a ver, entendí aún más la importancia de vivir con esas personas los momentos especiales”, dijo la también empresaria, cuyo horario de trabajo durante la tarde y noche le privaba de compartir con sus hijos.

Ana Patricia adelantó que a partir de junio Araneda continuará el programa con otra compañera, a la que pidió que apoyen para que de igual forma pueda crecer como lo hizo ella.

Incluso, aprovechó la oportunidad para agradecerle a su actual compañero televisivo. “He tenido al mejor compañero de todos, que me ha hecho crecer, que me ha hecho aprender y yo sé que realmente nuestra amistad va a seguir”, añadió.