Los clientes de televisión de Liberty Puerto Rico ya pueden disfrutar de la galardonada película “La última gira” gratis exclusivamente en Liberty On Demand. Esta es la primera película local que se presenta en el servicio de video a la carta de la compañía y está disponible para ver de forma ilimitada hasta el 31 de diciembre de 2022.

“Además de ofrecer lo último en opciones de entretenimiento, queremos proveer contenido único que destaca nuestra cultura y brinda valor a nuestros clientes de televisión. Esta película cumple con todos esos requisitos”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de estrategia comercial en Liberty Puerto Rico. “Estamos orgullosos de incluir ‘La última gira’ en nuestra alineación de Liberty On Demand y así apoyar el cine puertorriqueño”.

“La última gira” fue inspirada en la vida del cantante y compositor puertorriqueño Daniel Santos, quien se convirtió en uno de los más conocidos artistas musicales latinoamericanos del siglo XXI. Interpretado en la película por el actor y cantante Éktor Rivera, Santos desea volver a vivir su días de gloria y decide irse en una última gira visitando varias ciudades a través de América del Sur, donde alcanzó su mayor popularidad. Una vez llega a la primera parada de la gira, este se da cuenta que ya no es el artista principal sino el artista de apertura para su antigua amante Marcela, una estrella emergente del merengue, protagonizada por la actriz Isel Rodríguez. La situación finalmente obliga a Santos a enfrentar sus pasado y su temor en convertirse en una figura irrelevante para el público que una vez lo adoró.

PUBLICIDAD

Luego de su estreno en septiembre de 2021, la película estuvo exhibiéndose exitosamente en los cines alrededor de Puerto Rico por 10 semanas. También fue aclamada por los críticos, recibiendo honores como mejor película en varios festivales internacionales de cine como el New York Latino Film Festival, el DaVinci International Film Festival en Los Angeles, el Screen Power Film Festival en Londres, y el Nunes International Film Festival en Barcelona.

“La última gira,” está disponible por el resto del año en Liberty On Demand y se puede ver cuantas veces los clientes quieran. Para ver la película, solamente necesitan presionar el botón de VOD en su control remoto y seleccionar el título del menú de Liberty on Demand. Los clientes de televisión pueden acceder a la película sin importar a cual paquete de entretenimiento están suscritos pero necesitarán tener el convertidor regular o el Hub TV para poderla ver. La película también está disponible a través de la aplicación Liberty Go.